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Сочинские энергетики устранили последствия непогоды
21 декабря 2016, среда, 14:21 – ИА СОЧИ-24
Напомним, 20 декабря сильный дождь со снегом, шквалистый ветер, обледенение привели к повреждениям отдельных участков линий распределительной сети в некоторых поселках горной местности Сочи. Бригады Сочинских электросетей незамедлительно приступили к ремонтным работам и организации электроснабжения по резервной схеме. Несмотря на то, что большинство объектов расположены в труднодоступных местах, добираться к ним пришлось по заснеженным склонам, нерасчищенным дорогам, а работы осложняли ветер, ливень и снегопад, уже к полудню была подана электроэнергия потребителям поселков Солохаул, Калиновое Озеро, аула Наджиго и других. Ликвидированы локальные технологические нарушения в районе Дагомыса и микрорайона Мацеста.
В течение дня энергетики продолжали отрабатывать отдельные заявки потребителей. В общей сложности в работах были задействованы 29 бригад в составе 118 человек, 31 единица техники, в том числе и 10 единиц специальной на вездеходном ходу. 16 резервных источников питания. К 19 часам нарушенное стихией в указанных населенных пунктах электроснабжение было полностью восстановлено.
Специалисты Сочинского филиала Кубаньэнерго продолжают работать в режиме повышенной готовности. В полной готовности находится персонал и техника. Ведется постоянный мониторинг погодных условий и уровня воды в реках, наблюдение за возможным образованием гололеда на воздушных линиях электропередачи в горных районах.
Налажено оперативное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, администрацией города и администрациями районов.
Для информирования населения работает «горячая линия» Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).
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