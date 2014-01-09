ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Сочинские энергетики устранили последствия непогоды

21 декабря 2016, среда, 14:21 – ИА СОЧИ-24


20 декабря специалисты Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» оперативно устранили локальные технологические нарушения в горных поселках Сочи, при­чиной которых стали неблагоприятные метеоусловия. Массовых отключений электроэнергии не допущено. В настоящее время погодная обстановка остаётся сложной энергетики работают в усиленном режиме.

Напомним, 20 декабря сильный дождь со снегом, шквалистый ветер, обледенение привели к повреждениям отдельных участков линий распределительной сети в некоторых поселках горной местности Сочи. Бригады Сочинских электросетей незамедлительно приступили к ремонтным работам и организации электроснабжения по резервной схеме. Несмотря на то, что большинство объектов расположены в труднодоступных местах, добираться к ним пришлось по заснеженным склонам, нерасчищенным дорогам, а работы осложняли ветер, ливень и снегопад, уже к полудню была подана электроэнергия потребителям поселков Солохаул, Калиновое Озеро, аула Наджиго и других. Ликвидированы локальные технологические нарушения в районе Дагомыса и микрорайона Мацеста.

В течение дня энергетики продолжали отрабатывать отдельные заявки потребителей. В общей сложности в работах были задействованы 29 бригад в составе 118 человек, 31 единица техники, в том числе и 10 единиц специальной на вездеходном ходу. 16 резервных источников питания. К 19 часам нарушенное стихией в указанных населенных пунктах электроснабжение было полностью восстановлено.

Специалисты Сочинского филиала Кубаньэнерго продолжают работать в режиме повышенной готовности. В полной готовности находится персонал и техника. Ведется постоянный мониторинг погодных условий и уровня воды в реках, наблюдение за возможным образованием гололеда на воздушных линиях электропередачи в горных районах.

Налажено оперативное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, администрацией города и администрациями районов.

Для информирования населения работает «горячая линия» Кубан­ьэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

СОЧИ 24

  Комментарии: 0   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


ОБЩЕСТВО: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Сочинские энергетики устранили последствия непогодыСочинские энергетики устранили последствия непогоды

Персонал сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» устранил локальные технологические нарушения энергоснабжения в горных поселках Сочи, при­чиной которых стали неблагоприятные метеоусловия..

ОБЩЕСТВО: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 14:21
Сочинские энергетики устранили последствия непогоды

Персонал сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» устранил локальные технологические нарушения энергоснабжения в горных поселках Сочи, при­чиной которых стали неблагоприятные метеоусловия..»

20-12-2016, 21:12
В новогодние дни движение автомобилей в направлении Красной Поляны ограничат

С 28 декабря 2016 года по 8 января 2017 года администрацией города Сочи будут вводены ограничения на движение автомобилей в направлении горнолыжных курортов Красной поляны..»

20-12-2016, 18:46
Образовательный фонд «Талант и успех» подписал соглашение с «Волгабас»

Соглашение о сотрудничестве Фонда и компании-производителя первого российского беспилотного автобуса Matreshka охватывает несколько направлений..»

11-8-2015, 12:29
Записаться на прием в Росреестр теперь можно на сайте Госуслуг

На Едином портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность записаться на прием в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии - Росреестр..»

15-5-2015, 11:45
В Туапсинском районе найден потерянный памятник природы «Медовые Скалы»

Лесники указали расположение Медовых скал в полутора километрах от их реального расположения и спокойно осуществляли варварские рубки в окрестностях памятника природы..»

15-5-2015, 11:11
Чемпионы мира по высшему пилотажу покажут себя в «Олимпийском Небе» Сочи

В Олимпийском парке города Сочи лучшие отечественные пилотажные группы и чемпионы мира по высшему пилотажу выступят в рамках авиашоу «Олимпийское Небо»..»

18-2-2014, 18:21
Участниц Pussy Riot выпустили из полиции в Сочи

Участница панк-группы «Pussy Riot» сообщила в своем Twitter, что она и другие задержанные оказались на свободе и смогли покинуть сочинское отделение полиции..»

9-1-2014, 14:26
Схемы движения на новых трассах и развязках Сочи

Изменены транспортно-логистические схемы организации дорожного движения на ряде улиц курорта...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.