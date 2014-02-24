26 декабря в России день траура

Президент России объявил завтрашний день, 26 декабря днем траура по погибшим в результате крушения самолета Минобороны в районе Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По последним данным, на борту Ту-154 находились 93 человека: это артисты хора имени Александрова, журналисты и общественные деятели. Все они погибли. Самолет направлялся в Сирию.
На данный момент рассматриваются несколько возможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них них значатся техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт...»
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Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
На данный момент рассматриваются несколько возможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них них значатся техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт...»
Авторитетные западные издания не стали выносить на первые полосы новости о крушении Ту-154. Ряд газет предпочли отреагировать на трагедию коротенькой новостью, однако были и те, кто уделил немало внимания катастрофе над Черным морем...»
Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»
Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»