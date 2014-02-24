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Адмирал США продавал родину за оргии

15 марта 2017, среда, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Адмирал США продавал родину за оргии
Адмирал США продавал родину за оргии
Очередной секс-скандал разразился в армии США. Адмирал ВМС и еще семь офицеров обвиняются в получении взяток в виде услуг проституток в обмен на предоставление секретных данных.
Резонансное преступление пресса уже окрестила как "дело Толстого Леонарда". Следователи выяснили, что контр-адмирал разведки ВМС Брюс Лавлесс и еще семь офицеров продавали секретные данные сингапурскому бизнесмену Леонарду Френсису, благодаря которым тот мог заключать контракты на десятки миллионов долларов. Взамен военные получали от предпринимателя дорогие подарки, выпивку и вечеринки с участием проституток, передает Washington Post со ссылкой на документы федерального суда в Сан-Диего, штат Калифорния. Помимо Брюса Лавлесса, в оргиях участвовали три отставных капитана – Дэвид Лаусман, Дональд Хорнбек и Дэвид Ньюленд, капитан Джеймс Долан, полковник морской пехоты в отставке Энрико де Гузман, коммандер ВМС Стивен Ф. Шедд, а также уорент-офицер Роберт Горсак. Среди подарков от коммерсанта значатся часы за 25 тысяч долларов, сигары по две тысячи долларов за коробку, коньяк стоимостью две тысячи долларов за бутылку. Также Френсис устраивал своим информаторам многодневные секс-вечеринки в дорогих отелях. На одной из таких оргий было выпито шампанского на 50 тысяч долларов. В качестве обвиняемых по делу проходят 27 человек, под подозрением оказались более 200, отметили прокуроры. Ранее сообщалось о скандале в Корпусе морской пехоты США. Военные подозреваются в распространении эротических фотографий коллег-женщин в соцсети Facebook. По этому делу проводится внутреннее расследование.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Диану Шурыгину вывели на чистую воду

Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»

сегодня, 16:01
Эрдоган решил свергнуть Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»

сегодня, 15:58
Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы

32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»

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Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»

сегодня, 14:30
"Королева пышной груди" покорила соцсети

Украинский маркетолог Ирина Иванова по праву присвоила себе титул "королевы пышной груди". На своей странице в социальной сети Instagram она публикует интимные снимки в укороченном топе...»

сегодня, 14:28
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