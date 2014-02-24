Адмирал США продавал родину за оргии



Богатые россияне получают в 15 раз больше бедных сегодня, 16:30 Зарплаты богатых россиян в 15 раз превышают ежемесячный доход их бедных соотечественников. По данным Минтруда, это все еще больше, чем аналогичные показатели в развитых странах...»

Диану Шурыгину вывели на чистую воду сегодня, 16:14 Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»

Эрдоган решил свергнуть Меркель сегодня, 16:01 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»

Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы сегодня, 15:58 32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»



Что ждало Крым в составе Украины сегодня, 15:46 Крым ждала потеря автономии, если бы полуостров остался в составе Украины. Полномочия региона были бы существенно урезаны...»

Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду сегодня, 14:44 Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»

"Королева пышной груди" покорила соцсети сегодня, 14:30 Украинский маркетолог Ирина Иванова по праву присвоила себе титул "королевы пышной груди". На своей странице в социальной сети Instagram она публикует интимные снимки в укороченном топе...»

Украинцы перестали массово батрачить в России сегодня, 14:28 Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»