Агрессор Трамп обманул весь мир

7 апреля 2017, пятница, 13:46 – СОЧИ-24



Агрессор Трамп обманул весь мир

Вооруженные силы США нанесли удар крылатыми ракетами по одному из сирийских военных объектов. Между тем американскому лидеру Дональду Трампу напомнили, как в 2013 году он выступал против бомбардировок арабской республики."Многие вспоминают сообщения Дональда Трампа от 2013 года, когда США были очень близки к военному вторжению в Сирию", – сообщает телеканал France TV Info. В качестве иллюстрации приводятся записи на странице политика в социальной сети Twitter, которые он оставил во время международного кризиса вокруг арабской республики в августе 2013 года. "Сообщаю нашему глупому лидеру, не атакуйте Сирию. Если вы это сделаете, произойдет очень много плохих вещей. От этого США не получит ничего!" – заявил тогда нынешний президент Соединенных Штатов. В другой своей записи, сделанной на следующий день, он утверждает, что бомбардировка Сирии приведет лишь к увеличению государственного долга США и долгосрочному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке. При этом Трамп тогда отметил, что Обама (бывший президент США Барак Обама. – Прим.Ред.) должен получить одобрение Конгресса, прежде чем атаковать Сирию. Кроме того, во время своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял о нежелании развязывать военные действия для свержения президента Башара Асада.Почему американский лидер вдруг поменял свою позицию на прямо противоположную? Несмотря на то, что Трамп находится в Белом доме уже несколько месяцев, у нас до сих пор существует некая предубежденность, что он будет действовать так, как говорил во время своей избирательной кампании, ну или по крайней мере несущественно отклонится от этого, отмечает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. "Однако если мы хотим понять Трампа и его действия, то необходимо вспомнить ка кон вел свою предвыборную кампанию. Его команда буквально в режиме онлайн вычисляла то, о чем говорит избиратель, что он хочет от кандидатов. После этого Трамп на публике говорил ровно то, что американский избиратель хотел услышать", – подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.По его словам, американский лидер – это популист нового типа, который в отличие от типа старого будет менять свою позицию гораздо более динамично. "Поэтому еще в конце марта представители главы американского государства заявляли, что в их цели не входит свержение Асада, прошла неделя, и теперь позиция прямо противоположная. Пора привыкать к тому, что Трамп будет менять свою точку зрения чуть ли не каждую неделю", – считает аналитик.В то же время политолог отмечает, что в случае с ударами по Сирии создается несколько иная ситуация, с которой Россия раньше не сталкивалась. "Дело в том, что похожая напряженность вокруг Сирии была в августе 2013 года при Обаме. Тогда в Вашингтоне всерьез рассматривали возможность военной операции в Сирии, но тогдашний президент США отказался от этого, взвесив все риски от такого шага", – сказал эксперт. По его словам, эксперты ранее неоднократно предупреждали о том, что Трамп будет проводить примерно ту же самую политику, что и Обама, но при этом будет действовать гораздо более решительно, и сейчас эти прогнозы подтверждаются. "Нынешний американский лидер не стал оглядываться на возможные издержки от своего решения, Трамп вообще гораздо менее склонен к рефлексии, посему и дальше будет действовать более жестко, чем его предшественник. К этой новой ситуации необходимо привыкнуть", – констатировал Салин.Между тем эксперт утверждает, что "окно возможностей" для достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном в связи с авиаударом по Сирии еще не закрыто. "Здесь во многом все зависит от президента России Владимира Путина, от его реакции на произошедшее. Вспомните уничтожение Турцией российского бомбардировщика в ноябре 2015 года, тогда это было воспринято весьма болезненно. Однако отношения начали восстанавливаться менее чем через год", – отметил аналитик. Что касается нынешней ситуации, то, подчеркнул Салин, Вашингтон по имеющимся каналам связи заранее предупредил Москву об авиаударе во избежание жертв среди российских специалистов. По словам эксперта, то, что Россия приостановила совместный с американцами Меморандум о безопасности полетов в Сирии говорит о том, что Москва намерена чутко реагировать на подобные агрессивные акции, потому как они, совершенно очевидно, противоречат нашим интересам. "Но в то же время точка невозврата во взаимоотношениях двух стран пока не пройдена. Все будет зависеть от того, как дальше поведут себя американцы, будут ли ими предприниматься каких-либо действия по развитию авиаударов по Сирии", – уверен политолог.При этом Салин подчеркнул, что Вашингтон не готов действовать в Сирии в одиночку без влиятельных союзников. "Под такими союзниками я не подразумеваю каких-то липовых единомышленников, которые посылают 20 инструкторов просто для демонстрации солидарности с Вашингтоном", – отметил аналитик. По мнению политолога, главных влиятельных сил в Сирии, за исключением Вашингтона, сейчас три: Россия, Иран и Турция. "Развитие ситуации будет зависеть от позиции Москвы, Тегерана и Анкары. Точка зрения России ясна, а вот позиция Тегерана и Анкары пока еще нет. До этого, несмотря на какие-либо ситуативные договоренности, все стороны действовали по сути в одиночку, просто разделив сферы ответственности", – резюмировал Салин, подчеркнув, что во многом развитие ситуации будет зависеть от позиции и действий Турции и Ирана.Соединенные Штаты в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по Сирии ракетами "Томагавк". Сообщается о шести погибших и множестве раненых. Президент США Дональд Трамп в своем обращении заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.Президент России Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства и нарушением норм международного права. "Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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