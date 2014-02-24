Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума

16 марта 2017, четверг, 15:15 – ИА СОЧИ-24



Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума

Член "Содружества актеров Таганки" Владимир Игнатюк прокомментировал нападение на него гопника с арматурой. Он объяснил, что неизвестный атаковал его "из-за шлагбаума".Артист Игнатюк рассказал, что столкнулся с гопником, когда возвращался с репетиции. Он подтвердил слова журналиста, что "хулиган начал оскорблять его из-за шлагбаума". При этом член содружества подчеркнул, что не знает напавшего на него человека, сообщает телеканал "РЕН ТВ".Между тем стало известно, что гопник в одиночку избил троих актеров на автостоянке у служебного выхода из театра возле шлагбаума. Жертвами нападения оказались Илья Масленников, Владимир Игнатюк и Игорь Брем.Пьяный, по словам актеров, мужчина подошел к ним со странным вопросом. "Он спросил о каком-то увеселительном заведении. Мы объяснили, что по данному адресу находится театр", – вспомнил Илья Масленников. После этого мужчина с криком "что вы так разговариваете?" набросился на артистов с тяжелым предметом в руках – предположительно, с чем-то вроде арматуры. Гопник ударил своим оружием Игнатюка и Масленникова по голове. К этому времени к месту драки подбежал их коллега Игорь Брем, однако и он не смог дать отпор хулигану. После того, как неизвестный победил всех троих актеров, он скрылся с места преступления. Раненый Илья Масленников бросился в погоню за нападавшим, но догнать его не смог.Артисты предполагают, что у хулигана был сообщник. По их мнению, он не принимал участия в драке, но наблюдал за схваткой со стороны. Также актеры отметили, что гопник специально наклонял голову, чтобы они не смогли разглядеть его лица, передает "Московский Комсомолец". Самые серьезные травмы получил актер Владимир Игнатюк. Его госпитализировали с травмой головы в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Позднее его перевели из приемного отделения в травматологию, сообщает агентство "Москва". У Игоря Брема диагностировали ушиб века, а у Ильи Масленникова – порезы лица. Они отказались от госпитализации.

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