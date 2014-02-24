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Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума

16 марта 2017, четверг, 15:15 – ИА СОЧИ-24

Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума
Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума
Член "Содружества актеров Таганки" Владимир Игнатюк прокомментировал нападение на него гопника с арматурой. Он объяснил, что неизвестный атаковал его "из-за шлагбаума".
Артист Игнатюк рассказал, что столкнулся с гопником, когда возвращался с репетиции. Он подтвердил слова журналиста, что "хулиган начал оскорблять его из-за шлагбаума". При этом член содружества подчеркнул, что не знает напавшего на него человека, сообщает телеканал "РЕН ТВ".Между тем стало известно, что гопник в одиночку избил троих актеров на автостоянке у служебного выхода из театра возле шлагбаума. Жертвами нападения оказались Илья Масленников, Владимир Игнатюк и Игорь Брем.Пьяный, по словам актеров, мужчина подошел к ним со странным вопросом. "Он спросил о каком-то увеселительном заведении. Мы объяснили, что по данному адресу находится театр", – вспомнил Илья Масленников. После этого мужчина с криком "что вы так разговариваете?" набросился на артистов с тяжелым предметом в руках – предположительно, с чем-то вроде арматуры. Гопник ударил своим оружием Игнатюка и Масленникова по голове. К этому времени к месту драки подбежал их коллега Игорь Брем, однако и он не смог дать отпор хулигану. После того, как неизвестный победил всех троих актеров, он скрылся с места преступления. Раненый Илья Масленников бросился в погоню за нападавшим, но догнать его не смог.Артисты предполагают, что у хулигана был сообщник. По их мнению, он не принимал участия в драке, но наблюдал за схваткой со стороны. Также актеры отметили, что гопник специально наклонял голову, чтобы они не смогли разглядеть его лица, передает "Московский Комсомолец". Самые серьезные травмы получил актер Владимир Игнатюк. Его госпитализировали с травмой головы в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Позднее его перевели из приемного отделения в травматологию, сообщает агентство "Москва". У Игоря Брема диагностировали ушиб века, а у Ильи Масленникова – порезы лица. Они отказались от госпитализации.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:16
Путин высказался о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода...»

сегодня, 18:00
Порошенко срывает захоронение Ленина

В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации...»

сегодня, 17:30
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц...»

сегодня, 16:59
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека

В Подмосковье, на трассе М-9 "Балтия", столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль..»

сегодня, 16:59
Путин сделал Меркель подарок

Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»

сегодня, 16:58
Французы в ужасе от нового теракта в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт...»

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