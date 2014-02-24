Актера Игнатюка в центре Москвы избил гопник с кастетом
16 марта 2017, четверг, 12:00 – ИА СОЧИ-24
Актера Игнатюка в центре Москвы избил гопник с кастетом
Члены "Содружества актеров Таганки" Илья Масленников и Владимир Игнатюк подверглись нападению у выхода из театра. Хулигану не понравилось, как артисты ответили на его вопрос. Когда актеры покинули помещение через служебный вход, к ним подошел молодой человек, рассказал Илья Масленников. "Он спросил о каком-то увеселительном заведении. Мы объяснили, что по данному адресу находится театр", – вспомнил артист.По всей вероятности, ответ хулигану не понравился, сообщает Life.ru. Масленников заметил в его руках предмет, похожий на кастет: "Он резко размахнулся и ударил меня по голове. Я – в очках. Пока поправлял дужки, впившиеся в кожу, мужчина нанес снова удар и попал в Игнатюка. От удара тот упал". Злоумышленник попытался убежать, Масленников преследовал его до станции метро "Таганская". "Там обратился к полиции. Уточнив место происшествия, они меня перенаправили в наземное подразделение", – заявил актер. Гопнику все же удалось скрыться, сообщает телеканал РЕН ТВ. После неудачной погони артист вернулся к театру и вызвал скорую помощь.Как писали Dni.Ru, Владимир Игнатюк был доставлен в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Врачи диагностировали у него ушибленную рану затылочной области.
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