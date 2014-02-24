Американка шокировала телом после кесарева

15 марта 2017, среда, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Американка шокировала телом после кесарева

Бьюти-блогер Рут Ли, родившая своего первенца в 25 лет, шокировала Сеть снимком, сделанным после кесарева сечения. Уже четыре месяца девушка пытается прийти в форму.Дочка Рут родилась в ноябре 2016 года. Молодая мамочкарегулярно публикуем в своем Instagramфотоотчеты о том, как ей приходится возвращать "утерянную" фигуру.Девушка собиралась рожать естественным путем, ноничего не вышло – пришлось делать операцию. "Я была молода. Я была здорова. Я оставаласьактивной во время беременности. Я проходила лучшие предродовые курсы, ходила вспортзал и использовала все средства против растяжек, какие только можнопридумать", – пишет Рут на своей страничке в соцсети.Однако все эти меры не помогли избежать ни "чудовищнотравматичных родов", ни кесарева сечения, ни шрамов и растяжек. Послепроведения операции американка смогла встать только на четвертый день. Девушкасразу же попросила мужа ее сфотографировать."Я смотрела на снимок и ужасалась. Я не моглаповерить, что это я", – поделилась Рут со своими подписчиками. Девушкавернулась к спорту, как только ей разрешили врачи. После сложных родов ейпришлось долгое время восстанавливаться и бороться с послеродовой депрессией.И все же Рут сделала для себя вывод, что не надо себяни с кем сравнивать, особенно с моделями, для которых быть красивыми – это работа.Бьюти-блогер призвала своих читательниц последовать ее примеру.Рут посоветовала женщинам любить себя, несмотря ни начто. "Будьте добры к себе. Сравнение – вор радости. Не позволяйте социальным сетямдиктовать себе, что такое настоящая красота", – написала девушка в своеммикроблоге. По ее словам, хотя ей еще есть кчему стремиться,сейчас она довольна своим телом,потому что теперь оно – тело не просто красивой девушки, но и матери.

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