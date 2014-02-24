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Американка шокировала телом после кесарева

15 марта 2017, среда, 17:44 – ИА СОЧИ-24

Американка шокировала телом после кесарева
Американка шокировала телом после кесарева
Бьюти-блогер Рут Ли, родившая своего первенца в 25 лет, шокировала Сеть снимком, сделанным после кесарева сечения. Уже четыре месяца девушка пытается прийти в форму.
Дочка Рут родилась в ноябре 2016 года. Молодая мамочка
регулярно публикуем в своем Instagram
фотоотчеты о том, как ей приходится возвращать "утерянную" фигуру.
Девушка собиралась рожать естественным путем, но
ничего не вышло – пришлось делать операцию. "Я была молода. Я была здорова. Я оставалась
активной во время беременности. Я проходила лучшие предродовые курсы, ходила в
спортзал и использовала все средства против растяжек, какие только можно
придумать", – пишет Рут на своей страничке в соцсети.
Однако все эти меры не помогли избежать ни "чудовищно
травматичных родов", ни кесарева сечения, ни шрамов и растяжек. После
проведения операции американка смогла встать только на четвертый день. Девушка
сразу же попросила мужа ее сфотографировать.

"Я смотрела на снимок и ужасалась. Я не могла
поверить, что это я", – поделилась Рут со своими подписчиками. Девушка
вернулась к спорту, как только ей разрешили врачи. После сложных родов ей
пришлось долгое время восстанавливаться и бороться с послеродовой депрессией.И все же Рут сделала для себя вывод, что не надо себя
ни с кем сравнивать, особенно с моделями, для которых быть красивыми – это работа.
Бьюти-блогер призвала своих читательниц последовать ее примеру.
Рут посоветовала женщинам любить себя, несмотря ни на
что. "Будьте добры к себе. Сравнение – вор радости. Не позволяйте социальным сетям
диктовать себе, что такое настоящая красота", – написала девушка в своем
микроблоге. По ее словам, хотя ей еще есть к
чему стремиться,
сейчас она довольна своим телом,
потому что теперь оно – тело не просто красивой девушки, но и матери.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:01
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вчера, 21:59
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вчера, 21:58
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В баре бразильского Рио-Верде ревнивая женщина застала там своего мужа, обнимавшего любовницу. Разъяренная дамочка спихнула сидевшую на коленях мужа женщину и затеяла драку...»

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