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Американка судится с Трампом из-за домогательств

18 января 2017, среда, 08:59 – ИА СОЧИ-24

Американка судится с Трампом из-за домогательств
Американка судится с Трампом из-за домогательств
Очередной секс-скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Бывшая участница реалити-шоу "Кандидат", которое вел миллиардер, подала против него иск, обвинив в домогательствах.
Как утверждает Саммер Зервос, Дональд Трамп трогал ее и пытался поцеловать в гостиничном номере в Беверли-Хиллз. Подобные заявления девушка уже делала в октябре 2016 года, но в суд подала только сейчас, сообщает USA Today. По словам адвоката Глории Оллред, они ждали от республиканца публичных признаний, но "время вышло". На вопрос журналистов, почему иск был подан за несколько дней до инаугурации, она ответила: "А почему бы не сейчас? Требуется много мужества, чтобы подать в суд на самого могущественного человека на планете". Юрист подчеркнула, что процесс будет прекращен, если Трамп открыто признается в сексуальных домогательствах по отношению к Зервос. По словам Оллред, судить политика нужно по общим стандартам, и если вина будет доказана, он вполне может повторить судьбу Билла Клинтона. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь избранного президента США. "Нет никакой правды в этой абсурдной истории", – заявила Хоуп Хикс. Напомним, что в октябре 2016 года несколько женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Среди якобы пострадавших от его любвеобильности оказалась и голливудская актриса Сальма Хайек. Республиканец назвал эти обвинения на 100% сфабрикованной выдумкой. Недавно американские СМИ сообщили о том, что Трамп пользовался услугами проституток во время визита в Москву в 2012 году. Однако позже человек, распространивший подобную информацию под видом секретного доклада, заявил, что это была шутка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Молдагуловой на востоке Москвы возникло возгорание..»

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Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

Заявление Владимира Путина о якобы существующем компромате на избранного президента США Дональда Трампа стали главной темой брифинга в Белом доме. Официальный представитель ведомства Джош Эрнест назвал интересной метафорой фразу российского лидера о том, что авторы доклада "хуже, чем проститутки"...»

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Американка судится с Трампом из-за домогательств

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сегодня, 08:46
Савченко сделала неожиданное предложение по Крыму

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украине стоит отказаться от претензий на российский полуостров. Благодаря этому у Киева появится шанс вернуть Донбасс мирным путем, уверена она...»

сегодня, 08:31
Как Обама поставил Америку на колени

Эпоха правления Барака Обамы уходит в прошлое, он оставляет экономику страны в незавидном положении. Разгребать все, что осталось после первого темнокожего президента Соединенных Штатов, придется его преемнику Дональду Трампу...»

сегодня, 08:14
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Благовещенске

В 10:00 по местному времени (04:00 мск) из благовещенского аэропорта Игнатьево в Домодедово вылетел лайнер компании "ВИМ-Авиа"..»

вчера, 22:15
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Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
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