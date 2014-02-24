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Аномальные морозы вновь ударят по России
9 января 2017, понедельник, 21:59 – ИА СОЧИ-24
Синоптики рассказали,
что столь низкие температуры, которые отмечались в Москве на прошедшей неделе, бывают
примерно раз в 20 лет. Но жители столицы могут немного расслабиться: Москву в
ближайшие пять дней ожидает потепление.
"Аномалий ждать, конечно, можно, потому что погода
очень изменчивая. Так что аномалии еще будут, и не раз. Из общих соображений:
морозов таких, скорее всего, пока в обозримом будущем не предвидится. По
крайней мере, в Москве", – цитирует ведущего
научного сотрудника Гидрометцентра Владимира Оганесяна RT. Однако метеоролог отметил,
что больше чем на 10—12 дней достоверный прогноз дать нельзя.
А вот
жителям Сибири расслабляться не стоит. Оганесян рассказал, что когда
складываются определенные условия циркуляции воздушных масс, как правило, они сохраняются
довольно долго – от недели до десяти дней. Именно такие условия сейчас и сложились
в Сибири.
Российские и
американские ученые делают более устрашающий прогноз для Сибири. Они считают, что
над сибирской вечной мерзлотой нависла угроза глобального потепления.
Как стало
известно в ходе многочисленных исследований, в ближайшие 35 лет мерзлая почва
Гренландии, Аляски, Крайнего Севера России и Канады, могут начать оттаивать.
Это потепление может негативно сказаться не только на флоре и фауне этих
регионов, но и на местных постройках, сообщает Le Figaro.
В худшем
случае к 2050 году несущая способность грунта в Сибири может снизиться на
75—95%. Это может привести к "деформации или обрушению" конструкций. Провалиться
под землю могут как жилые дома, так и промышленные строения и инфраструктура.
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