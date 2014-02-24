Аномальные морозы вновь ударят по России

9 января 2017, понедельник, 21:59 – ИА СОЧИ-24



Аномальные морозы вновь ударят по России

По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью.Синоптики рассказали,что столь низкие температуры, которые отмечались в Москве на прошедшей неделе, бываютпримерно раз в 20 лет. Но жители столицы могут немного расслабиться: Москву вближайшие пять дней ожидает потепление."Аномалий ждать, конечно, можно, потому что погодаочень изменчивая. Так что аномалии еще будут, и не раз. Из общих соображений:морозов таких, скорее всего, пока в обозримом будущем не предвидится. Покрайней мере, в Москве", – цитирует ведущегонаучного сотрудника Гидрометцентра Владимира Оганесяна RT. Однако метеоролог отметил,что больше чем на 10—12 дней достоверный прогноз дать нельзя.А вотжителям Сибири расслабляться не стоит. Оганесян рассказал, что когдаскладываются определенные условия циркуляции воздушных масс, как правило, они сохраняютсядовольно долго – от недели до десяти дней. Именно такие условия сейчас и сложилисьв Сибири.Российские иамериканские ученые делают более устрашающий прогноз для Сибири. Они считают, чтонад сибирской вечной мерзлотой нависла угроза глобального потепления.Как сталоизвестно в ходе многочисленных исследований, в ближайшие 35 лет мерзлая почваГренландии, Аляски, Крайнего Севера России и Канады, могут начать оттаивать.Это потепление может негативно сказаться не только на флоре и фауне этихрегионов, но и на местных постройках, сообщает Le Figaro.В худшемслучае к 2050 году несущая способность грунта в Сибири может снизиться на75—95%. Это может привести к "деформации или обрушению" конструкций. Провалитьсяпод землю могут как жилые дома, так и промышленные строения и инфраструктура.

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