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"Антимайдан" снова вышел с пикетами к офису Навального
25 января 2017, среда, 11:44 – ИА СОЧИ-24
На минувшей неделе в Кирове возобновилось рассмотрение дела
Алексея Навального в связи с хищением имущества предприятия "Кировлес".
Заседания суда проходят ежедневно. Ожидается, что приговор будет вынесен в
начале февраля 2017 года.
Суд пересматривает дело, решение по которому было вынесено в
2013 году, в связи с тем, что ЕСПЧ обнаружил в нем процессуальные нарушения,
имевшие место четыре года назад. Тогда Алексею
Навальному и бывшему главе "Вятской лесной компании" Петру Офицерову вынесли
приговор, связанный с условными сроками. Навальный получил пять лет условно,
Офицеров – четыре года.
Ранее "Антимайдан" призвал выдвинувшегося кандидатом
в президенты оппозиционера Алексея Навального отчитаться о своих доходах за
2015 год. В противном случае активисты обещают обратиться в компетентные
правоохранительные органы.
По мнению "Антимайдана", отказ скандального
блогера рассказать публично о своих доходах можно расценивать как попытку
оказания давления на суд, в данный момент занимающийся пересмотром резонансного
дела "Кировлеса".
Напомним, 13 декабря 2016 года Навальный опубликовал
видеообращение, в котором заявил о своем выдвижении в качестве кандидата на
президентских выборах 2018 года. Как он утверждает, у него есть программа
"по сглаживанию социального неравенства" в России.
"Антимайдан" – российское общественное движение,
созданное в 2015 году и названное в память боровшегося с Евромайданом одноименного
движения на Украине. Выступает против любых попыток смены власти незаконным путем.
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