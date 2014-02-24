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Арестованный в России Яценюк покидает Украину

28 марта 2017, вторник, 17:29 – СОЧИ-24

Арестованный в России Яценюк покидает Украину
Арестованный в России Яценюк покидает Украину
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк после своего заочного ареста в России собирается лететь на Мальту. Об этом сообщает пресс-служба партии "Народный фронт", председателем которой он является.
Украинский экс-премьер, как сообщается, будет участвовать в конгрессе Европейской народной партии, который официально начнется на Мальте в среду, 29 марта. Как ожидается, на мероприятии также будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко, который планирует встретиться там с председателем Евросовета Дональдом Туском. Напомним, в понедельник, 27 марта, российский суд вынес решение о заочном аресте Яценюка. Экс-глава украинского кабинета министров обвиняется по статье 209 Уголовного кодекса России "Бандитизм". "Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", – сообщили в Ессентукском городском суде.
Сам Яценюк довольно эмоционально воспринял весть о своем аресте. Как написал в своем Facebook политик, решение Ессентукского суда является "полным бредом". По словам бывшего украинского премьер-министра, ему предъявлены обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях. "Это, конечно, полный бред. Но это также и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков", – заявил он.Яценюк уверен, что таким образом Россия хочет "вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий". "Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят", – цитирует "Газета.ру" украинского политика.
Ранее об участии Яценюка в незаконных вооруженных формированиях заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, у правоохранительных органов есть задокументированное заявление Сашко Билого (убитый в 2014 году украинский националист. – Прим. ред.), под командованием которого бывший украинский премьер воевал во время Первой чеченской войны в 1994 году против федеральных сил. Кроме того, Бастрыкин уточнил, что Яценюк принимал участие как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном, а также в феврале 1995 года в районе городской больницы №9. Более того, по информации Следкома, он был уличен в пытках и расстрелах пленных военнослужащих Российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.Арсений Яценюк находился в кресле премьер-министра Украины с февраля 2014 по апрель 2016 года. Руководителем кабмина политик стал после государственного переворота, приведшего к бегству президента страны Виктора Януковича и занимавшего тогда пост премьер-министра Николая Азарова.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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