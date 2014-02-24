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Атакой Трампа на Сирию руководила женщина
7 апреля 2017, пятница, 17:29 – СОЧИ-24
Ракеты по аэродрому правительственных сил Сирии Шайрат были
запущены, в частности, с эсминца USS Ross (DDG-71) и с борта корабля USS Porter
(DDG-78). Как указано на официальном сайте командования ВМС США в Европе и
Африке, командиром одного из них является офицер Андрэа Слау.
Тот же официальный сайт сообщает, что офицер Слау закончила
Военно-морскую академию США, получив степень бакалавра наук в области
океанической инженерии. В начале 2000-х она была приписана к экипажу USS
Балкели (DDG 84), где проходила службу в качестве офицера управления огнем
(Fire Control Officer) в течение нескольких лет. Затем проходила службу в
Катаре и принимала участие в операции в Ираке в 2013 году.
Как писали Dni.Ru, жертвами обстрела
аэродрома Шайрат в Хомсе стали девять мирных жителей. Среди них оказались
четверо детей. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь
Конашенков отметил, что только 23 крылатые ракеты ВВС США из 59 запущенных
достигли цели. Место падения оставшихся 36 неизвестно.
Москва предупредила о возросших рисках столкновения России и
США после американского удара по сирийской авиабазе. По некоторым данным, на
правительственном аэродроме могли находиться российские граждане. Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков также заявил: вряд ли можно говорить о каком-то еще
повышении рисков из-за приостановки действия меморандума о предотвращении
инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии. Сразу же после
обстрела авиабазы американскими "Томагавками" Москва разорвала
соглашение с Америкой о координации действий в Сирии.
Песков переадресовал военным вопрос о мерах по защите других
объектов сирийских вооруженных сил с помощью ВКС России. "Российские
вооруженные силы и ВКС России легитимно с точки зрения международного права
находятся в Сирии в связи с обращением законного сирийского руководства",
– напомнил представитель Кремля.
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