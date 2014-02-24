Азиаты сходят с ума от русской красавицы

Русская модель Ангелина Данилова стала звездой южнокорейского сегмента Instagram. Переселившейся в Сеул девушкой заинтересовались тысячи поклонников. Ангелина Данилова родилась в Санкт-Петербурге в 1996 году. Сейчас она учится в одном из южнокорейских университетов по направлению дизайна интерьера. В социальной сети Instagram у Ангелины уже более 300 тысяч подписчиков. Девушка, как правило, публикует свои селфи. Под каждым из них девушка в среднем набирает 15 тысяч лайков. Модель стала героиней проекта The Babel Experiment. В рамках телепередачи она объяснила причины своего переезда в Сеул. "Меня очень заинтересовала культура страны, и вообще страна, люди, язык. Мне очень понравился язык корейский", – рассказала Ангелина Данилова. Одно из основных хобби модели – игра на укулеле. В своем видеоблоге на YouTube она публикует каверы на известные песни, аккомпанируя себе на четырехструнном инструменте. Эти записи также набирают десятки тысяч просмотров. Напомним, медсестра тайваньской больницы Карина Линн после публикации фотографии в купальнике также стала звездой Instagram. Всего за один день ее аудитория увеличилась более чем на 110 тысяч человек. Своим завистницам и критикам она отвечает, что живет более насыщенной, чем они, жизнью.
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Много сотен лет существуют приметы, связанные с похоронами, и считается, что пренебрежение ими может грозить страшными последствиями. Dni.ru собрали самые распространенные поверья, связанные с этим сакральным ритуалом...»
Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»