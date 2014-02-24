Азиаты сходят с ума от русской красавицы

28 марта 2017, вторник, 22:16 – СОЧИ-24



Азиаты сходят с ума от русской красавицы

Русская модель Ангелина Данилова стала звездой южнокорейского сегмента Instagram. Переселившейся в Сеул девушкой заинтересовались тысячи поклонников.Ангелина Данилова родилась в Санкт-Петербурге в 1996 году. Сейчас она учится в одном из южнокорейских университетов по направлению дизайна интерьера. В социальной сети Instagram у Ангелины уже более 300 тысяч подписчиков. Девушка, как правило, публикует свои селфи. Под каждым из них девушка в среднем набирает 15 тысяч лайков. Модель стала героиней проектаThe Babel Experiment. В рамках телепередачи она объяснила причины своего переезда в Сеул. "Меня очень заинтересовала культура страны, и вообще страна, люди, язык. Мне очень понравился язык корейский", – рассказала Ангелина Данилова. Одно из основных хобби модели – игра на укулеле. В своем видеоблоге на YouTube она публикует каверы на известные песни, аккомпанируя себе на четырехструнном инструменте. Эти записи также набирают десятки тысяч просмотров. Напомним, медсестра тайваньской больницы Карина Линн после публикации фотографии в купальнике также стала звездой Instagram. Всего за один день ее аудитория увеличилась более чем на 110 тысяч человек. Своим завистницам и критикам она отвечает, что живет более насыщенной, чем они, жизнью.

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