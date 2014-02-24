Бабушка показала зажигательный тверк на свое 100-летие
2 марта 2017, четверг, 12:45 – ИА СОЧИ-24
Бабушка показала зажигательный тверк на свое 100-летие
Американка устроила зажигательные танцы в честь своего столетнего юбилея. Несмотря на весьма преклонный возраст, женщина удивительно пластично и сексуально двигается в стиле тверк. Видео с танцем бабушки-зажигалки опубликовала ее правнучка на своей странице в Instagram. "Ее сотый день рождения. Я люблю свою прабабушку, она то, что надо! И я знаю, от кого я унаследовала отношение к жизни и любовь выпить", – написала девушка.Как видно на кадрах, пожилая женщина расковано двигает бедрами под песню Bruno Mars. Удивительный ролик за короткое время набрал более шести тысяч просмотров и более 90 комментариев. Подписчики восхищаются энергичной бабулей и желают ей долгих лет жизни.
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Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»