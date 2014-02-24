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Бабушка показала зажигательный тверк на свое 100-летие

2 марта 2017, четверг, 12:45 – ИА СОЧИ-24

Бабушка показала зажигательный тверк на свое 100-летие
Бабушка показала зажигательный тверк на свое 100-летие
Американка устроила зажигательные танцы в честь своего столетнего юбилея. Несмотря на весьма преклонный возраст, женщина удивительно пластично и сексуально двигается в стиле тверк.
Видео с танцем бабушки-зажигалки опубликовала ее правнучка на своей странице в Instagram. "Ее сотый день рождения. Я люблю свою прабабушку, она то, что надо! И я знаю, от кого я унаследовала отношение к жизни и любовь выпить", – написала девушка.Как видно на кадрах, пожилая женщина расковано двигает бедрами под песню Bruno Mars. Удивительный ролик за короткое время набрал более шести тысяч просмотров и более 90 комментариев. Подписчики восхищаются энергичной бабулей и желают ей долгих лет жизни. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:31
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Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»

сегодня, 14:31
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Юлия – личность яркая, подвижная, заметная, движущаяся только вверх. Эта женщина с рождения окружена поклонением и с достоинством принимает его...»

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Благодаря рекордно высокой температуре воздуха на холодном фронте в столичном регионе развилась мощная кучевая облачность, сообщили специалисты на сайте "Метеоновости"..»

сегодня, 14:13
Пенсионерки в Москве подрались до переломов

В Москве произошла драка между двумя пенсионерками..»

сегодня, 13:58
Путин написал письмо Горбачеву

Президент России Владимир Путин направил бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву поздравительную телеграму..»

сегодня, 13:44
Россиян защитят от коммунальных поборов

Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»

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