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Беременность 11-летней британки вызвала переполох

17 марта 2017, пятница, 14:15 – ИА СОЧИ-24

Беременность 11-летней британки вызвала переполох
Беременность 11-летней британки вызвала переполох
В Великобритании полиция расследует информацию о беременности 11-летней девочки. Известно, что она родит в самое ближайшее время и станет самой молодой матерью страны.
Детальную информацию о личности беременной девочки полиция не разглашает по юридическим причинам. Известно лишь, что предполагаемый отец будущего ребенка старше ее всего на пару лет, передает Mirror. Если роды пройдут благополучно, школьница установит рекорд, получив статус самой юной матери страны. Как отмечает издание, в стране крайне низок уровень рождаемости среди подростков. Великобритания держит эту планку вот уже почти 70 лет. Этого удалось добиться благодаря распространению информации о контрацепции и возможности легко сделать аборт. Несмотря на это периодически поступает информация о забеременевших в раннем возрасте. В 2014 году среди них оказалась 12-летняя жительница Лондона. Отцу ее ребенка на тот момент было немногим больше – 13 лет. В 2006 году общественность потрясла трагическая история другой британки, Терессы Миддлтон. Девочка родила в 12 лет, заявив, что была изнасилована собственным братом. Недавно стало известно, что девушка, которой сейчас 23 года, ждет второго ребенка. "В этот раз я хочу, чтобы все было идеально", – отметила она. Ранее широкий общественный резонанс получила история москвички, родившей в 15 лет. При этом бабушке ребенка оказалось всего 34 года.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В одном из столичных кафе у посетительницы украли норковую шубу. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей..»

сегодня, 15:31
В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса

В начале апреля в Москве пройдет учредительный съезд Всероссийской организации "Общественный штаб реализации президентских программ". Новое движение займется защитой малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне в регионах России...»

сегодня, 15:15
Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно

В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»

сегодня, 15:13
Бизнесменов под санкциями решили освободить от налогов

В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»

сегодня, 14:45
Москвичка пожаловалась на "сексуально озабоченного" врача

Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»

сегодня, 14:15
Беременность 11-летней британки вызвала переполох

В Великобритании полиция расследует информацию о беременности 11-летней девочки. Известно, что она родит в самое ближайшее время и станет самой молодой матерью страны...»

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