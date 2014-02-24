Беременность 11-летней британки вызвала переполох

17 марта 2017, пятница, 14:15 – ИА СОЧИ-24



Беременность 11-летней британки вызвала переполох

В Великобритании полиция расследует информацию о беременности 11-летней девочки. Известно, что она родит в самое ближайшее время и станет самой молодой матерью страны.Детальную информацию о личности беременной девочки полиция не разглашает по юридическим причинам. Известно лишь, что предполагаемый отец будущего ребенка старше ее всего на пару лет, передает Mirror. Если роды пройдут благополучно, школьница установит рекорд, получив статус самой юной матери страны. Как отмечает издание, в стране крайне низок уровень рождаемости среди подростков. Великобритания держит эту планку вот уже почти 70 лет. Этого удалось добиться благодаря распространению информации о контрацепции и возможности легко сделать аборт. Несмотря на это периодически поступает информация о забеременевших в раннем возрасте. В 2014 году среди них оказалась 12-летняя жительница Лондона. Отцу ее ребенка на тот момент было немногим больше – 13 лет. В 2006 году общественность потрясла трагическая история другой британки, Терессы Миддлтон. Девочка родила в 12 лет, заявив, что была изнасилована собственным братом. Недавно стало известно, что девушка, которой сейчас 23 года, ждет второго ребенка. "В этот раз я хочу, чтобы все было идеально", – отметила она. Ранее широкий общественный резонанс получила история москвички, родившей в 15 лет. При этом бабушке ребенка оказалось всего 34 года.

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