Беременную модель насмерть сбил поезд

Беременная темнокожая модель Фредзания Томпсон попала под грузовой поезд во время фотосессии. Девушка оказалась заперта в ловушке между двумя составами. После того, как девушка увидела приближающийся поезд, она перебежала на соседний путь. Она не заметила, что в противоположную сторону в это же время двигался еще один грузовой состав. Машинист пытался гудком предупредить модель об опасности, но она оказалась заперта между двумя железнодорожными путями, и у нее не было шанса выжить.Фотограф, который был рядом с Фредзанией, не пострадал. Более того, один из снимков, сделанных незадолго до гибели модели, он распространил в Сети, сообщает Daily Mail.Фредзания Томпсон – 19-летняя студентка американского колледжа. Девушка планировала оставить учебу ради продвижения по карьерной лестнице в модельном бизнесе. Она увлекалась волейболом, младшие братья и сестры считали ее примером для подражания.Девушка была помолвлена со своим 25-летним возлюбленным Дарнеллом Чатманом. Незадолго до гибели девушка узнала, что она находится на четвертой неделе беременности. Напомним, в феврале 2017 года 11-летний мальчик с двумя подругами залез на крышу петербургской девятиэтажки, чтобы сделать там селфи. Ребенок перелез через ограждение, но не удержался и сорвался вниз. Он скончался через несколько минут после падения.
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В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»