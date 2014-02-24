Безработный москвич насмерть забил любовницу

На северо-востоке столицы найдено тело женщины. По подозрению в убийстве арестован 52-летний безработный мужчина, передает "360 Подмосковье". Как рассказали правоохранители, москвич сам обратился в полицию с заявлением, что обнаружил труп хозяйки квартиры, в которой проживал. Однако сотрудники МВД изобличили его в убийстве. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забил сожительницу. Возбуждено уголовное дело.
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Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым...»
Подозреваемым ранее в организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, фото которого было опубликовано вскоре после взрыва в метро, оказался водитель Андрей Никитин. После беседы в полиции, куда он пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению он уехал из Петербурга в Москву...»
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия...»