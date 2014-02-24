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Бизнесмен притворялся Джеймсом Бондом ради секса

14 марта 2017, вторник, 14:44 – ИА СОЧИ-24

Бизнесмен притворялся Джеймсом Бондом ради секса
Бизнесмен притворялся Джеймсом Бондом ради секса
Глава компании по уборке собачьих экскрементов был осужден за использование поддельных документов. 54-летний мужчина выдавал себя за секретного агента ради того, чтобы соблазнять женщин.
Вероятно, Кристофер Диори очень стеснялся своей пикантной профессии и считал, что зная о ней, женщины никогда не лягут с ним в постель. Именно поэтому мужчина приобрел в интернете за 100 долларов фальшивое удостоверение секретного агента.После этого он, представляя себя мужественным Джеймсом Бондом, зарегистрировался в соцсетях и на сайтах знакомств, указав "новую" эффектную профессию и другое имя. После этого Диори начал активно знакомиться с женщинами.Кроме того, злоумышленник также не стеснялся использовать удостоверение, чтобы получить скидку на номер в отеле, и в тех случаях, когда полицейские останавливали его машину за нарушения. Оказалось, что и с будущей женой Диори познакомился, выдавая себя за секретного агента. В конце концов, мужчина был пойман с поличным, когда полицейские в очередной раз остановили его для проверки документов. Тогда Диори заявил, что возвращается со съезда республиканцев и привычным жестом показал удостоверение. Однако на этот раз провести стражей порядка ему не удалось. В результате суд признал Диори виновным в использовании поддельных документов и приговорил к двум годам условного заключения и штрафу в размере 500 долларов. "Ваша честь, я не плохой человек, я тупой человек. То, что я сделал, было действительно глупо, и я очень сожалею об этом", – заявил мужчина судье.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»

сегодня, 15:46
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером

Миллионер из Великобритании Аарон Браун случайно убил своего друга. Это произошло, когда он катал товарища на собственной новой лодке...»

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Найдены уникально бедные россияне

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец обозначила уникальное явление в социальной сфере. По ее словам, среди работающего населения страны есть бедные...»

сегодня, 15:15
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Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии здоровья премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам главы государства, председатель правительства подхватил грипп...»

сегодня, 15:14
Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"

В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»

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Девочка упала с карниза 8-го этажа в Москве

В Москве, в районе Северное Чертаново, девочка упала после прогулки по карнизу на восьмом этаже жилого дома, передает РЕН ТВ..»

сегодня, 14:44
Бизнесмен притворялся Джеймсом Бондом ради секса

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