Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени

Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям. С трагической развязкой истории о любви и ревности пришлось столкнуться подмосковным полицейским. На пульт дежурного поступил звонок, в ходе которого столичная предпринимательница призналась, что убила своего возлюбленного, передает "Московский комсомолец".Со своим ухажером женщина познакомилась на вечеринке у общих друзей. Она – мелкий предприниматель, и он– временно безработный, быстро сошлись и уже спустя полгода дама переехала к своему кавалеру в Подольск в Московской области. К трагической развязке привел романтический вечер – влюбленные решили провести время вместе, при свечах и с шампанским.Посиделки приблизились к своему логическому завершению и пара перешла к бурным объятиям в постели. Однако любовник в порыве страсти и сам не заметил, как несколько раз назвал свою возлюбленную именем ее подруги. Она же это заметила, однако сперва виду не подала.Вместо этого расчетливая бизнесвумен дождалась, пока мужчина заснет, взяла в другой комнате шнур от музыкальной колонки, сделала из него петлю и накинула на шею спящего возлюбленного. После этого она разбудила кавалера, высказала ему все, что думает, и задушила.Обо всем этом стало известно со слов самой ревнивицы – после расправы она позвонила в полицию и рассказала все в деталях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Максимальное наказание, которое может грозить женщине, составляет 15 лет лишения свободы.
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»