Боец ММА признан виновным в избиении порнозвезды

Суд признал виновным бойца смешанных единоборств ММА Джона Коппенхавера в зверском избиении своей бывшей девушки, порноактрисы Кристи Мак, и ее нового ухажера. Окончательный приговор спортсмену будет вынесен 5 июня. Джон Коппенхавер признан виновным по 29 из 34 пунктов, передает Time. Спортсмен, выступающий под псевдонимом Машина Войны, может провести остаток жизни за решеткой, отмечает издание. Окончательный приговор станет известен 5 июня. Кристи Мак прокомментировала решение суда на своей странице в Twitter. "Я предлагаю вам обуздать склонность к насилию, пока вы не убили кого-то или не оказались в положении Джона", – отметила порноактриса. Коппенхавера арестовали в августе 2014 года в Калифорнии по обвинению в избиении бывшей любовницы и ее нового парня. Мак, снимающаяся в фильмах для взрослых, не стала скрываться от прессы и опубликовала в соцсетях свои фотографии как свидетельство нападения. По словам девушки, Коппенхавер ворвался в ее дом в Лас-Вегасе и начал избивать нового бойфренда. Досталось и самой порноактрисе: у нее были сломаны 18 костей и нос, а также выбиты зубы. Кроме того, врачи диагностировали у пострадавшей разрыв печени.
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Решение американского госсекретаря Рекса Тиллерсона пропустить встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ради визита в Москву крайне беспокоит союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung...»
Эксперты считают, что, повысив минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, можно добиться экономического взлета в стране, пишет газета "Известия".Специалисты пояснили, что увеличение МРОТ необходимо проводить в комплексе с другими мерами, такими как замена социальных льгот адресной поддержкой, "обеление" зарплат, пенсионная реформа."В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике..»
На видеохостинге RuTube была опубликована аудиозапись, предположительно, скопированная с бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154. Хронометраж разговора пилотов составляет около минуты...»
Похоже, у создателя социальной сети "ВКонтакте" есть преданная поклонница на Украине. Девушка называет себя его женой и уверяет пользователей, что она единственная любовь бизнесмена. Знает ли Дуров о "счастливом браке", пока не известно...»