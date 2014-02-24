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Богатые россияне получают в 15 раз больше бедных
15 марта 2017, среда, 16:30 – ИА СОЧИ-24
Разрыв в оплате труда богатых и бедных россиян слегка
уменьшился по сравнению с 2000-ми годами. Тем не менее, он все еще значительно
больше, чем в развитых государствах, заявил глава Минтруда Максим Топилин..В 2000 году соотношение между десятью процентами самых
богатых россиян и такой же долей самых бедных составляло один к тридцати, а в
2015-м – один к пятнадцати. В 2016 году разрыв, по словам Топилина, немного
сократился. Однако конкретных цифр министр не назвал."Но и один к пятнадцати – это, я считаю, очень много. В
развитых странах гораздо меньше дифференциация, с семи до десяти", – цитирует
главу Минтруда "Лента.ру". По словам Топилина, в его ведомстве
работают над тем, чтобы сократить этот разрыв – в частности, в бюджетном секторе.Напомним, 14 марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга
Голодец сообщила, что бедность в России уникальна – это бедность работающего
населения. "Это уникальное явление вообще в социальной сфере – работающие
бедные. У нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы
в 7500 рублей", – отметила вице-премьер. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла
36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественной
экономике работает 4,9 миллиона человек, указала Голодец. "Коллеги, о
какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своей
работы получает такие деньги?" – сказала вице-премьер."С 1 января МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1
июля будет повышен до 7800 рублей – даже выпускник школы имеет полное право
рассчитывать на более высокую зарплату", – сказала Голодец. Вице-премьер
считает, что с компаниями, которые платят низкую зарплату, необходимо предметно
обсуждать ее повышение.
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