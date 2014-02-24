Богатые россияне получают в 15 раз больше бедных

15 марта 2017, среда, 16:30 – ИА СОЧИ-24



Богатые россияне получают в 15 раз больше бедных

Зарплаты богатых россиян в 15 раз превышают ежемесячный доход их бедных соотечественников. По данным Минтруда, это все еще больше, чем аналогичные показатели в развитых странах.Разрыв в оплате труда богатых и бедных россиян слегкауменьшился по сравнению с 2000-ми годами. Тем не менее, он все еще значительнобольше, чем в развитых государствах, заявил глава Минтруда Максим Топилин..В 2000 году соотношение между десятью процентами самыхбогатых россиян и такой же долей самых бедных составляло один к тридцати, а в2015-м – один к пятнадцати. В 2016 году разрыв, по словам Топилина, немногосократился. Однако конкретных цифр министр не назвал."Но и один к пятнадцати – это, я считаю, очень много. Вразвитых странах гораздо меньше дифференциация, с семи до десяти", – цитируетглаву Минтруда "Лента.ру". По словам Топилина, в его ведомствеработают над тем, чтобы сократить этот разрыв – в частности, в бюджетном секторе.Напомним, 14 марта вице-премьер по социальным вопросам ОльгаГолодец сообщила, что бедность в России уникальна – это бедность работающегонаселения. "Это уникальное явление вообще в социальной сфере – работающиебедные. У нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платыв 7500 рублей", – отметила вице-премьер. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественнойэкономике работает 4,9 миллиона человек, указала Голодец. "Коллеги, окакой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своейработы получает такие деньги?" – сказала вице-премьер."С 1 января МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1июля будет повышен до 7800 рублей – даже выпускник школы имеет полное праворассчитывать на более высокую зарплату", – сказала Голодец. Вице-премьерсчитает, что с компаниями, которые платят низкую зарплату, необходимо предметнообсуждать ее повышение.

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