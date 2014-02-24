Большинство российских продуктов признаны опасными
29 марта 2017, среда, 09:29 – СОЧИ-24
Большинство российских продуктов признаны опасными
В Россельхознадзоре заявили, что более половины продуктов в магазинах можно назвать некачественными. Чтобы успешно проходить проверки со стороны надзорных органов, предприятия научились скрывать испорченную часть продовольствия. Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что предприниматели нашли способ избегать проверок. Согласно закону, инспекция может проводиться не чаще, чем раз в три года. По истечении этого срока бизнесмены просто ликвидируют фирмы и создают на их базе новые.Мелано добавила, что график ведомственных проверок находится в открытом доступе, поэтому предприниматели уведомлены о грядущей инспекции и готовятся к ней. Нередко перед визитом специалистов они вывозят со склада большую часть продуктов, в том числе некачественных, пишет газета "Известия"."Проблема в том, что производитель может три года выпускать неизвестно что, а в один день либо вычистит все и сведет документы, либо вообще вывезет продукты со склада или просто перерегистрирует компанию. Раньше мы могли внезапно прийти с проверкой, подготовиться было невозможно", – рассказала представитель Россельхознадзора.Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков уверен, что проверок избегают только мелкие фирмы – остальным важен авторитет. Проблема качества, по его словам, серьезно проявляется в производстве круп. "Для того чтобы их произвести, не нужно дорогостоящее оборудование, выпуск можно наладить в любом небольшом помещении. Задача – как можно дешевле сделать продукт и продать. Здесь о соблюдении правил производства, ГОСТов и ТУ речи быть не может", – пояснил Востриков.По данным Роспотребнадзора, в 2016 году среди 56 тысяч проверенных производителей 66% нарушали санитарные нормы. Ведомство приняло Стратегию повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года.
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Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»
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Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
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"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
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