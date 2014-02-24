Болтуны из Ирана сорвали Рогозину секретную поездку
14 февраля 2017, вторник, 08:31 – ИА СОЧИ-24
Болтуны из Ирана сорвали Рогозину секретную поездку
Вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил поездку в Иран. Встреча сорвалась по вине восточных коллег, которые рассекретили информацию о визите политика. Анонс поездки Рогозина в Иран распространили власти исламского государства. Текст документа гласил, что российский политик возглавит делегацию, которой поручено вести переговоры по расширению сотрудничества двух стран в области технологий и обороны.Рогозин просил сохранить в тайне информацию о предстоящем визите в Тегеран, так как планировал обсуждать достаточно деликатные темы. В результате визит вице-премьера в Иран был отменен. Согласно официальным данным, поездка не состоится по техническим причинам, но источники "Коммерсанта" уверены: всему виной болтливость восточных коллег.По некоторым сведениям, Рогозину предстоял серьезный разговор с представителями Ирана о закупке самолетов у западных стран. "Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями", – заявил неназванный источник в аппарате правительства России. Напомним, в середине февраля посол России в Тегеране Леван Джагарян рассказал, что государства достигли значительного прогресса в развитии двусторонних отношений. Дипломат уточнил, что объем товарооборота между странами составляет два миллиарда долларов.
Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»
Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»
Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»
Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»