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"Боярыня" из МВД купила духи за 50 тысяч рублей
27 февраля 2017, понедельник, 15:45 – ИА СОЧИ-24
Дорогую парфюмерию 49-лентяя "боярыня" из МВД приобрела в подарок. За презентом
полковник отправилась в один из своих трудовых дней.
Среди коллег-полицейских Светлана Журавлева
прославилась тем, что позиционирует себя борцом с коррупцией. При этом многие
заметили любовь руководительницы ОМВД
"Северный" УВД СВАО к дорогим вещам и жизни на широкую ногу.
На видео попал поход Журавлевой в магазин, передает Life.ru.
На ролике женщина
с двумя телефонами iPhone последней модели долго рассматривает
витрины, украшения и покупает два флакона духов за 50 тысяч рублей. Деньги
женщина отсчитывает крупными купюрами.Журавлеву хорошо знают в бутике на Дмитровском шоссе. За дорогую покупку начальнице МВД сотрудники магазина подарили шикарное ожерелье.
Отметим, на работе борец
с коррупцией критикует своих подчиненных, подозревая их во взяточничестве и
использовании служебного положения с целью наживы. Начальница МВД ездит
на службу на дорогом Mercedes.Иномарка оформлена на ее супруга Олега Журавлева, совладельца строительной
фирмы в Лобне. Уставной капитал компании составляет десять тысяч рублей.
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