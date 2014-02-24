Бречалова назначили исполняющим обязанности главы Удмуртии
4 апреля 2017, вторник, 16:00 – СОЧИ-24
Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности главы Удмуртии. Должность займет секретарь Общественной палаты Александр Бречалов, передает ТАСС.Напомним, Путин отстранил от должности главу Удмуртии Александра Соловьева днем 4 апреля. Чиновник лишился должности в связи утратой доверия: его подозревают в получении взятки в размере 140 миллионов рублей.
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Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»
Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»