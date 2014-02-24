ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой

6 апреля 2017, четверг, 11:29 – СОЧИ-24

Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой
Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой
Проблема международного терроризма вынуждает Лондон искать контактов с Москвой. Улучшение отношений Великобритании с Россией стало особенно важным после брекзита – к тому же такой курс избирает администрация президента США.
Власти Великобритании собрались опередить своего
заокеанского союзника в деле налаживания отношений с Россией. Решение приняли
еще в начале марта, когда было объявлено о первом за пять лет визите главы МИДа
в Москву, сообщили высокопоставленные дипломаты газете The Independent.Визит Бориса Джонсона позже пришлось отложить – из-за изменений
в графике встреч министров стран – членов НАТО. Однако с повестки он не
снимается, утверждают источники издания. По их данным, Джонсон намерен обсудить
в Москве ситуацию на Украине – но особое внимание уделит Сирии и Ливии.В преддверии запланированных переговоров британское
правительство предупредило, что позиция Лондона на них будет жесткой. Однако один из
западных дипломатов пояснил журналистам: эти заявления – ожидаемые и вынужденные.
На самом же деле Великобритания знает, что должна восстанавливать разрушенные
связи с Россией – хотя бы потому, что это обязательно сделают американцы. Такая
политика особенно важна после брекзита, и в нескольких случаях уже можно было
наблюдать, как Лондон повторяет движения Вашингтона. Нужда в диалоге колоссальна. То, что угроза терроризма велика для
всех без исключения, подтвердилось ужасными событиями в Лондоне и
Санкт-Петербурге. А рассуждать о ликвидации этой угрозы не имеет смысла, пока не
разрешится ситуация в Сирии и Ливии, уверены дипломаты.Кстати, Ливия стала еще одним ярким примером расхождения
официальной позиции и реальной политики. Министр обороны Великобритании Майкл
Фэллон не так давно выступил с заявлением в отношении России, предупредив,
чтобы Москва "не вмешивалась" в дела этой страны. Правда, в ответ услышал от Сергея Шойгу, что в британском зоопарке еще не завелся зверь,
который мог бы указывать русскому медведю. Но, как оказалось, позиция главы британского Министерства
обороны не нравится не только российскому коллеге. Однопартийцы Фэллона, депутаты-консерваторы,
уже успели наладить прочный контакт с тем самым генералом Хафтаром, на
которого, судя по всему, делает ставку Москва. Официальный представитель
британского МИДа высоко оценил итоги встреч с Хафтаром и выразил уверенность,
что они послужат делу стабилизации обстановки в североафриканской стране. Авторы статьи делают вывод, что Лондон, наконец, переходит к
политике прагматизма в отношениях с Москвой. Скорее всего, такая же тенденция намечается и в Соединенных Штатах.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:01
В Москве зафиксирован самый теплый день года

Столичный воздух в четверг прогрелся до плюс 13,3 градусов..»

сегодня, 14:58
Путин принял решение сменить главу Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил возглавить республику Марий Эл Александру Евстифееву.В 2000–2002 годах Евстифеев занимал пост заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе..»

сегодня, 14:46
Украина попала в ловушку из-за российских банков

Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля...»

сегодня, 14:30
В Москву вернется снег

В ближайшие дни в столицу придет холодный атмосферный фронт. Более того, москвичей и гостей города ожидают осадки в виде снега...»

сегодня, 14:16
ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной

Европарламент завершил финальное голосование по вопросу предоставления безвизового режима для Украины. "За" проголосовало большинство собравшихся в зале заседаний депутатов...»

сегодня, 13:31
Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции

На юге столицы 37-летний мужчина пытался кухонным ножом зарезать жену..»

сегодня, 13:14
В Петербурге пассажир пронес в метро гранату

В сумке пассажира на станции питерского метро "Приморская" нашли гранату времен Великой Отечественной войны..»

сегодня, 13:14
Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:01
В Москве зафиксирован самый теплый день года

Столичный воздух в четверг прогрелся до плюс 13,3 градусов..»

сегодня, 14:58
Путин принял решение сменить главу Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил возглавить республику Марий Эл Александру Евстифееву.В 2000–2002 годах Евстифеев занимал пост заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе..»

сегодня, 14:46
Украина попала в ловушку из-за российских банков

Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля...»

сегодня, 14:30
В Москву вернется снег

В ближайшие дни в столицу придет холодный атмосферный фронт. Более того, москвичей и гостей города ожидают осадки в виде снега...»

сегодня, 14:16
ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной

Европарламент завершил финальное голосование по вопросу предоставления безвизового режима для Украины. "За" проголосовало большинство собравшихся в зале заседаний депутатов...»

сегодня, 13:31
Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции

На юге столицы 37-летний мужчина пытался кухонным ножом зарезать жену..»

сегодня, 13:14
В Петербурге пассажир пронес в метро гранату

В сумке пассажира на станции питерского метро "Приморская" нашли гранату времен Великой Отечественной войны..»

сегодня, 13:14
Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.