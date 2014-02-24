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Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой
6 апреля 2017, четверг, 11:29 – СОЧИ-24
Власти Великобритании собрались опередить своего
заокеанского союзника в деле налаживания отношений с Россией. Решение приняли
еще в начале марта, когда было объявлено о первом за пять лет визите главы МИДа
в Москву, сообщили высокопоставленные дипломаты газете The Independent.Визит Бориса Джонсона позже пришлось отложить – из-за изменений
в графике встреч министров стран – членов НАТО. Однако с повестки он не
снимается, утверждают источники издания. По их данным, Джонсон намерен обсудить
в Москве ситуацию на Украине – но особое внимание уделит Сирии и Ливии.В преддверии запланированных переговоров британское
правительство предупредило, что позиция Лондона на них будет жесткой. Однако один из
западных дипломатов пояснил журналистам: эти заявления – ожидаемые и вынужденные.
На самом же деле Великобритания знает, что должна восстанавливать разрушенные
связи с Россией – хотя бы потому, что это обязательно сделают американцы. Такая
политика особенно важна после брекзита, и в нескольких случаях уже можно было
наблюдать, как Лондон повторяет движения Вашингтона. Нужда в диалоге колоссальна. То, что угроза терроризма велика для
всех без исключения, подтвердилось ужасными событиями в Лондоне и
Санкт-Петербурге. А рассуждать о ликвидации этой угрозы не имеет смысла, пока не
разрешится ситуация в Сирии и Ливии, уверены дипломаты.Кстати, Ливия стала еще одним ярким примером расхождения
официальной позиции и реальной политики. Министр обороны Великобритании Майкл
Фэллон не так давно выступил с заявлением в отношении России, предупредив,
чтобы Москва "не вмешивалась" в дела этой страны. Правда, в ответ услышал от Сергея Шойгу, что в британском зоопарке еще не завелся зверь,
который мог бы указывать русскому медведю. Но, как оказалось, позиция главы британского Министерства
обороны не нравится не только российскому коллеге. Однопартийцы Фэллона, депутаты-консерваторы,
уже успели наладить прочный контакт с тем самым генералом Хафтаром, на
которого, судя по всему, делает ставку Москва. Официальный представитель
британского МИДа высоко оценил итоги встреч с Хафтаром и выразил уверенность,
что они послужат делу стабилизации обстановки в североафриканской стране. Авторы статьи делают вывод, что Лондон, наконец, переходит к
политике прагматизма в отношениях с Москвой. Скорее всего, такая же тенденция намечается и в Соединенных Штатах.
Источник:
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