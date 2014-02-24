Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой

6 апреля 2017, четверг, 11:29 – СОЧИ-24



Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой

Проблема международного терроризма вынуждает Лондон искать контактов с Москвой. Улучшение отношений Великобритании с Россией стало особенно важным после брекзита – к тому же такой курс избирает администрация президента США.Власти Великобритании собрались опередить своегозаокеанского союзника в деле налаживания отношений с Россией. Решение принялиеще в начале марта, когда было объявлено о первом за пять лет визите главы МИДав Москву, сообщили высокопоставленные дипломаты газете The Independent.Визит Бориса Джонсона позже пришлось отложить – из-за измененийв графике встреч министров стран – членов НАТО. Однако с повестки он неснимается, утверждают источники издания. По их данным, Джонсон намерен обсудитьв Москве ситуацию на Украине – но особое внимание уделит Сирии и Ливии.В преддверии запланированных переговоров британскоеправительство предупредило, что позиция Лондона на них будет жесткой. Однако один иззападных дипломатов пояснил журналистам: эти заявления – ожидаемые и вынужденные.На самом же деле Великобритания знает, что должна восстанавливать разрушенныесвязи с Россией – хотя бы потому, что это обязательно сделают американцы. Такаяполитика особенно важна после брекзита, и в нескольких случаях уже можно былонаблюдать, как Лондон повторяет движения Вашингтона. Нужда в диалоге колоссальна. То, что угроза терроризма велика длявсех без исключения, подтвердилось ужасными событиями в Лондоне иСанкт-Петербурге. А рассуждать о ликвидации этой угрозы не имеет смысла, пока неразрешится ситуация в Сирии и Ливии, уверены дипломаты.Кстати, Ливия стала еще одним ярким примером расхожденияофициальной позиции и реальной политики. Министр обороны Великобритании МайклФэллон не так давно выступил с заявлением в отношении России, предупредив,чтобы Москва "не вмешивалась" в дела этой страны. Правда, в ответ услышал от Сергея Шойгу, что в британском зоопарке еще не завелся зверь,который мог бы указывать русскому медведю. Но, как оказалось, позиция главы британского Министерстваобороны не нравится не только российскому коллеге. Однопартийцы Фэллона, депутаты-консерваторы,уже успели наладить прочный контакт с тем самым генералом Хафтаром, накоторого, судя по всему, делает ставку Москва. Официальный представительбританского МИДа высоко оценил итоги встреч с Хафтаром и выразил уверенность,что они послужат делу стабилизации обстановки в североафриканской стране. Авторы статьи делают вывод, что Лондон, наконец, переходит кполитике прагматизма в отношениях с Москвой. Скорее всего, такая же тенденция намечается и в Соединенных Штатах.

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