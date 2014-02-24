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Британцы заметают следы провокации США в Сирии

7 апреля 2017, пятница, 20:14 – СОЧИ-24

Британцы заметают следы провокации США в Сирии
Британцы заметают следы провокации США в Сирии
С сайта британской газета Daily Mail загадочным образом исчезла статья о готовящихся планах США утроить провокацию в Сирии. В материале сообщалось о подготовке к химической атаке, вину за которую Вашингтон хотел возложить на Башара Асада.
Статья под заголовком "США поддержали план осуществить
химическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада" была
опубликована 29 января 2013 года. Автор материала писал, что провокация должна
была стать поводом для активизации действий международной коалиции в Сирии.
Благодаря анонимному малазийскому хакеру, журналисту удалось
раздобыть переписку двух высокопоставленных лиц британской военной компании
Britam Defence. Они писали об одобренной в Вашингтоне, которую должен был
профинансировать Катар.
Если такая провокация действительно готовилась несколько лет
назад, то нечего не мешало организовать ее и сейчас. Ведь именно химическая
атака в Сирии 4 апреля
в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли десятки мирных жителей,
стала причиной удара США по авиабазе в провинции Хомс. По утверждению
американского командования, военные именно подразделения,
дислоцировавшегося именно на этой базе, причастны к химиатаке.

В ночь на 7 апреля с американского корабля в Средиземном
море были запущены более 50 ракет "Томогавк".
Российское Минобороны сообщило, что до заявленной цели – авиабазы Аш-Шайрат -   долетели всего 23 из 59 запущенных ракет.
Тем не менее, в результате удара с воздуха часть
сооружений и самолетов на авиабазе были уничтожены. Погибли военные и несколько
мирных жителей в домах, расположенных рядом с аэродромом.
Косвенным подтверждением версии, изложенной в Daily Mail,
стали слова официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Он сказал,
что удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовился
задолго до сегодняшних событий. Между тем, военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что
фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" отправился к берегам
Сирии. На его борту имеются крылатые ракеты "Калибр". Судно планирует
заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском
Тартусе.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:45
Лавров о тяжелых последствиях атаки США на Сирию

В беседе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о негативных последствиях американской атаки крылатыми ракетами базы правительственных войск Сирии в провинции Хомс..»

вчера, 21:45
В Стокгольме полиция допрашивает двух задержанных

Представитель полиции Швеции подтвердил, что после теракта в Стокгольме правоохранители задержали двух человек..»

вчера, 21:28
Несущийся по Стокгольму грузовик попал на видео

Установленная в одном из магазинов Стокгольма камера сняла момент выезда грузовика террориста на улицу Дроттнинггатан в центре города, передает Life.ru..»

вчера, 21:14
Охранника жилого комплекса обстреляли на парковке

В полицию Екатеринбурга от руководителя службы безопасности жилищного комплекса "Миллениум" на улице Громова на юго-западе города поступило сообщение о том, что одного из его сотрудников обстреляли из неустановленного оружия во время планового обхода территории..»

вчера, 21:13
Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву

Следователи продолжают выяснять подробности теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, перед тем, как совершить самоподрыв смертник Акбаржон Джалилов сделал таинственный звонок в Москву...»

вчера, 21:00
США хотят восстановить контакты с Россией

После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу..»
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