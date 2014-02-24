Британцы заметают следы провокации США в Сирии

7 апреля 2017, пятница, 20:14 – СОЧИ-24



Британцы заметают следы провокации США в Сирии

С сайта британской газета Daily Mail загадочным образом исчезла статья о готовящихся планах США утроить провокацию в Сирии. В материале сообщалось о подготовке к химической атаке, вину за которую Вашингтон хотел возложить на Башара Асада.Статья под заголовком "США поддержали план осуществитьхимическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада" былаопубликована 29 января 2013 года. Автор материала писал, что провокация должнабыла стать поводом для активизации действий международной коалиции в Сирии.Благодаря анонимному малазийскому хакеру, журналисту удалосьраздобыть переписку двух высокопоставленных лиц британской военной компанииBritam Defence. Они писали об одобренной в Вашингтоне, которую должен былпрофинансировать Катар.Если такая провокация действительно готовилась несколько летназад, то нечего не мешало организовать ее и сейчас. Ведь именно химическаяатака в Сирии 4 апреляв городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли десятки мирных жителей,стала причиной удара США по авиабазе в провинции Хомс. По утверждениюамериканского командования, военные именно подразделения,дислоцировавшегося именно на этой базе, причастны к химиатаке.В ночь на 7 апреля с американского корабля в Средиземномморе были запущены более 50 ракет "Томогавк".Российское Минобороны сообщило, что до заявленной цели – авиабазы Аш-Шайрат - долетели всего 23 из 59 запущенных ракет.Тем не менее, в результате удара с воздуха частьсооружений и самолетов на авиабазе были уничтожены. Погибли военные и несколькомирных жителей в домах, расположенных рядом с аэродромом.Косвенным подтверждением версии, изложенной в Daily Mail,стали слова официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Он сказал,что удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовилсязадолго до сегодняшних событий. Между тем, военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, чтофрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" отправился к берегамСирии. На его борту имеются крылатые ракеты "Калибр". Судно планируетзаход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийскомТартусе.

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