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Британцы заметают следы провокации США в Сирии
7 апреля 2017, пятница, 20:14 – СОЧИ-24
Статья под заголовком "США поддержали план осуществить
химическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада" была
опубликована 29 января 2013 года. Автор материала писал, что провокация должна
была стать поводом для активизации действий международной коалиции в Сирии.
Благодаря анонимному малазийскому хакеру, журналисту удалось
раздобыть переписку двух высокопоставленных лиц британской военной компании
Britam Defence. Они писали об одобренной в Вашингтоне, которую должен был
профинансировать Катар.
Если такая провокация действительно готовилась несколько лет
назад, то нечего не мешало организовать ее и сейчас. Ведь именно химическая
атака в Сирии 4 апреля
в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли десятки мирных жителей,
стала причиной удара США по авиабазе в провинции Хомс. По утверждению
американского командования, военные именно подразделения,
дислоцировавшегося именно на этой базе, причастны к химиатаке.
В ночь на 7 апреля с американского корабля в Средиземном
море были запущены более 50 ракет "Томогавк".
Российское Минобороны сообщило, что до заявленной цели – авиабазы Аш-Шайрат - долетели всего 23 из 59 запущенных ракет.
Тем не менее, в результате удара с воздуха часть
сооружений и самолетов на авиабазе были уничтожены. Погибли военные и несколько
мирных жителей в домах, расположенных рядом с аэродромом.
Косвенным подтверждением версии, изложенной в Daily Mail,
стали слова официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Он сказал,
что удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовился
задолго до сегодняшних событий. Между тем, военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что
фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" отправился к берегам
Сирии. На его борту имеются крылатые ракеты "Калибр". Судно планирует
заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском
Тартусе.
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