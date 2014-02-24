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Британия отказалась продавать Украину

20 января 2017, пятница, 12:46 – ИА СОЧИ-24

Британия отказалась продавать Украину
Британия отказалась продавать Украину
Великобритания продолжит отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил британский министр обороны Майкл Фэллон в Киеве. Наблюдатели сочли это высказывание сигналом избранному президенту США Дональду Трампу, который "встревожил украинцев своим теплым отношением к Путину".
Лондон продолжит поддерживать Киев в его конфронтации с
Москвой. Такими ценностями, как свобода и демократия, торговать нельзя,
утверждает Майкл Фэллон."Британия укрепляет свои позиции на мировой сцене и
твёрдо стоит со своими украинскими друзьями. Соединённое королевство даёт ясно
понять, что мы полны решимости защищать демократию во всем мире и поддерживать
суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", -
подчеркнул глава Минобороны Соединенного королевства.Как пишет британская Daily Telegraph, слова Фэллона –
очевидный сигнал избранному президенту США, который надеется улучшить отношения
с Россией, несмотря на приписываемое ей вмешательство в американские выборы. Издание
напоминает, что Дональд Трамп не исключил отмену санкций, введённых после "аннексии
Крыма", преуменьшил значение "российской агрессии" в Донбассе и
предположил, что может признать притязания Москвы на полуостров. Фэллон рассказал и о том, каким образом Британия поддержит
Украину. Он пообещал, что 100 британских военных инструкторов расширят свои
курсы и займутся тренировкой украинских ВВС и ВМФ. Издание утверждает, что офицеры
Соединенного королевства уже обучили около пяти тысяч украинских солдат военной
медицине и тактике. Кроме того, по словам министра, летом британские
эскадренные миноносцы зайдут в порт Одессы. К своему визиту в Киев Фэллон приурочил публикацию статьи в
издании "Европейская правда". "Мы предоставили украинской армии
нелетальное оснащение на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов, в частности,
аптечки первой помощи, теплую одежду, приборы ночного видения. Эта помощь
призвана усилить оборонный потенциал Вооруженных сил Украины… Я назначил
старшего военного офицера в украинский комитет оборонных реформ. Кроме того,
наши представители в Киеве, в тесном сотрудничестве с НАТО, Transparency
International и Академией обороны Великобритании, консультируют Минобороны,
Генштаб и СНБО по эффективному управлению и реформам в сфере безопасности и
обороны", – пишет британский министр. Фэллон также пообещал, что истребители "Тайфун"
будут патрулировать небо над Черным морем. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Значение имени Алексей

Имя Алексей происходит от греческого Алексиос, что в переводе означает "защитник". Мужчина с таким именем действительно становится настоящей опорой для своей семьи и друзей...»

сегодня, 14:30
В правительстве поспорили о будущем рубля

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты...»

сегодня, 14:01
"Ужаснувшемуся" Чубайсу крепко досталось

Россияне высмеяли главу "Роснано" Анатолия Чубайса за высказывания о "глобальной политической катастрофе" и "ужасе", царящем среди участников экономического форума в Давосе. В соцсетях активно обсуждают позицию политика...»

сегодня, 13:58
Неизвестный "заминировал" здание ВГТРК в Москве

Правоохранительные органы столицы получили сообщение о бомбе в здании ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля..»

сегодня, 13:31
Лукашенко ищет замену российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует сократить поставки российской нефти в страну. Глава государства подчеркнул, что необходимо найти альтернативные варианты...»

сегодня, 13:16
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 80-летием бывшего главу Татарстана Минтимера Шаймиева. Председатель нижней палаты российского парламента поблагодарил юбиляра, охарактеризовав его как выдающегося государственного деятеля и замечательного человека...»

сегодня, 13:15
Умер бывший глава "Союзмультфильма"

На 78-м году скончался бывший руководитель "Союзмультфильма", член Союза кинематографистов России Эрнест Рахимов, передает агентство городских новостей "Москва"..»

сегодня, 13:01
Доказано превосходство любителей черного юмора

Как правило, черные комедии не отличаются глубоким смыслом, а любителей пошутить на мрачные темы мы воспринимаем как людей весьма недалеких. Однако результаты исследования австрийских ученых неожиданно разрушили эти стереотипы...»
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