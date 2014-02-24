Британия отказалась продавать Украину

20 января 2017, пятница, 12:46 – ИА СОЧИ-24



Британия отказалась продавать Украину

Великобритания продолжит отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил британский министр обороны Майкл Фэллон в Киеве. Наблюдатели сочли это высказывание сигналом избранному президенту США Дональду Трампу, который "встревожил украинцев своим теплым отношением к Путину".Лондон продолжит поддерживать Киев в его конфронтации сМосквой. Такими ценностями, как свобода и демократия, торговать нельзя,утверждает Майкл Фэллон."Британия укрепляет свои позиции на мировой сцене итвёрдо стоит со своими украинскими друзьями. Соединённое королевство даёт яснопонять, что мы полны решимости защищать демократию во всем мире и поддерживатьсуверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", -подчеркнул глава Минобороны Соединенного королевства.Как пишет британская Daily Telegraph, слова Фэллона –очевидный сигнал избранному президенту США, который надеется улучшить отношенияс Россией, несмотря на приписываемое ей вмешательство в американские выборы. Изданиенапоминает, что Дональд Трамп не исключил отмену санкций, введённых после "аннексииКрыма", преуменьшил значение "российской агрессии" в Донбассе ипредположил, что может признать притязания Москвы на полуостров. Фэллон рассказал и о том, каким образом Британия поддержитУкраину. Он пообещал, что 100 британских военных инструкторов расширят своикурсы и займутся тренировкой украинских ВВС и ВМФ. Издание утверждает, что офицерыСоединенного королевства уже обучили около пяти тысяч украинских солдат военноймедицине и тактике. Кроме того, по словам министра, летом британскиеэскадренные миноносцы зайдут в порт Одессы. К своему визиту в Киев Фэллон приурочил публикацию статьи виздании "Европейская правда". "Мы предоставили украинской армиинелетальное оснащение на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов, в частности,аптечки первой помощи, теплую одежду, приборы ночного видения. Эта помощьпризвана усилить оборонный потенциал Вооруженных сил Украины… Я назначилстаршего военного офицера в украинский комитет оборонных реформ. Кроме того,наши представители в Киеве, в тесном сотрудничестве с НАТО, TransparencyInternational и Академией обороны Великобритании, консультируют Минобороны,Генштаб и СНБО по эффективному управлению и реформам в сфере безопасности иобороны", – пишет британский министр. Фэллон также пообещал, что истребители "Тайфун"будут патрулировать небо над Черным морем.

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