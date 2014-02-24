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Британия отказалась продавать Украину
20 января 2017, пятница, 12:46 – ИА СОЧИ-24
Лондон продолжит поддерживать Киев в его конфронтации с
Москвой. Такими ценностями, как свобода и демократия, торговать нельзя,
утверждает Майкл Фэллон."Британия укрепляет свои позиции на мировой сцене и
твёрдо стоит со своими украинскими друзьями. Соединённое королевство даёт ясно
понять, что мы полны решимости защищать демократию во всем мире и поддерживать
суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", -
подчеркнул глава Минобороны Соединенного королевства.Как пишет британская Daily Telegraph, слова Фэллона –
очевидный сигнал избранному президенту США, который надеется улучшить отношения
с Россией, несмотря на приписываемое ей вмешательство в американские выборы. Издание
напоминает, что Дональд Трамп не исключил отмену санкций, введённых после "аннексии
Крыма", преуменьшил значение "российской агрессии" в Донбассе и
предположил, что может признать притязания Москвы на полуостров. Фэллон рассказал и о том, каким образом Британия поддержит
Украину. Он пообещал, что 100 британских военных инструкторов расширят свои
курсы и займутся тренировкой украинских ВВС и ВМФ. Издание утверждает, что офицеры
Соединенного королевства уже обучили около пяти тысяч украинских солдат военной
медицине и тактике. Кроме того, по словам министра, летом британские
эскадренные миноносцы зайдут в порт Одессы. К своему визиту в Киев Фэллон приурочил публикацию статьи в
издании "Европейская правда". "Мы предоставили украинской армии
нелетальное оснащение на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов, в частности,
аптечки первой помощи, теплую одежду, приборы ночного видения. Эта помощь
призвана усилить оборонный потенциал Вооруженных сил Украины… Я назначил
старшего военного офицера в украинский комитет оборонных реформ. Кроме того,
наши представители в Киеве, в тесном сотрудничестве с НАТО, Transparency
International и Академией обороны Великобритании, консультируют Минобороны,
Генштаб и СНБО по эффективному управлению и реформам в сфере безопасности и
обороны", – пишет британский министр. Фэллон также пообещал, что истребители "Тайфун"
будут патрулировать небо над Черным морем.
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