Брошенный Трампом Афганистан просит Россию о помощи

13 марта 2017, понедельник, 08:59 – ИА СОЧИ-24



Брошенный Трампом Афганистан просит Россию о помощи

Афганистан ищет новых партнеров из-за отсутствия интереса к региону у президента США Дональда Трампа. Кабул уже попросил Москву оказать поддержку экономике страны и предложил вложиться в 124 объекта."Многие объекты в Афганистане строились советскимиспециалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если бытьточным – 124. Назову некоторые из них: тоннель "Саланг", хлебокомбинат вКабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а такжеэлектростанция в городе Пули-Хумри", – пояснил атташе по торгово-экономическимвопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.По словам дипломата, вопросы восстановленияобъектов в стране уже обсуждались. Посол Афганистана в МосквеАбдул Кочай 3 марта провел встречу со статс-секретарем – замминистра энергетики Россиии сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии ЮриемСентюриным. "Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах ипобеждали", – подчеркнул Касем.В республике уже работают несколько российских компаний, еще около 30 фирм готовы к инвестициям. "Президент АфганистанаАшраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Дляэтого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашейстраны", – рассказал дипломат. Процесс укрепления экономическихотношений уже идет, пишет газета "Известия".Напомним, что 9 марта посол Абдул Кочай обратился к российскомубизнесу с призывом инвестировать в Афганистан. Он попросил специалистовпомочь в восстановлении инфраструктуры страны.

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