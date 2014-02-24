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Брошенный Трампом Афганистан просит Россию о помощи
13 марта 2017, понедельник, 08:59 – ИА СОЧИ-24
"Многие объекты в Афганистане строились советскими
специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть
точным – 124. Назову некоторые из них: тоннель "Саланг", хлебокомбинат в
Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также
электростанция в городе Пули-Хумри", – пояснил атташе по торгово-экономическим
вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.
По словам дипломата, вопросы восстановления
объектов в стране уже обсуждались. Посол Афганистана в Москве
Абдул Кочай 3 марта провел встречу со статс-секретарем – замминистра энергетики России
и сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрием
Сентюриным. "Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и
побеждали", – подчеркнул Касем.
В республике уже работают несколько российских компаний, еще около 30 фирм готовы к инвестициям. "Президент Афганистана
Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для
этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей
страны", – рассказал дипломат. Процесс укрепления экономических
отношений уже идет, пишет газета "Известия".
Напомним, что 9 марта посол Абдул Кочай обратился к российскому
бизнесу с призывом инвестировать в Афганистан. Он попросил специалистов
помочь в восстановлении инфраструктуры страны.
Источник:
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