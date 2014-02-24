|13 марта, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Центробанк лишил лицензий два московских банка
13 марта 2017, понедельник, 09:29 – ИА СОЧИ-24
ЦБ с 13 марта отозвал лицензию у банка Экономический Союз. По
данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов банк Экономический
Союз неадекватно оценивал принятые риски.В связи с низким качеством активов организация не обеспечила
своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, банк был
вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций,
связанных с выводом денежных средств за рубеж, передает "Комсомольская правда".Также с 13 марта лицензии лишился Торговый Городской банк.
Как установил Центробанк, организация проводила высокорискованную кредитную
политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Адекватная оценка принимаемых рисков выявила основания для осуществления мер по
предупреждению банкротства.Кроме того, банк допускал случаи несвоевременного исполнения
обязательств перед кредиторами. При этом организация не соблюдала требования
законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.По величине активов банк Экономический Союз занимал 367
место в банковской системе России, Торговый Городской банк находился на 231
строчке.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.