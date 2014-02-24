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Charlie Hebdo высмеял агрессивного Трампа

8 апреля 2017, суббота, 16:45 – СОЧИ-24

Charlie Hebdo высмеял агрессивного Трампа
Charlie Hebdo высмеял агрессивного Трампа
Известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа. Глава государства стал объектом насмешек после ракетного удара по военной базе в Сирии.
На карикатуре крупным планом изображено лицо Дональда Трампа. Судя по рисунку, президент США самодовольно ухмыляется, отправляя ракету в направлении военной базы в Сирии.Подпись к рисунку гласит: "В апреле делай все, что хочешь". Судя по всему, именно так юмористы оценили агрессивные действия президента США в Сирии.Соединенные Штаты в ночь на 7 апреля нанесли удар по одному из аэродромов в Сирии ракетами "Томагавк". В результате нападения погибли шесть человек, множество были ранены, среди которых, по некоторым данным, и мирные жители.
Президент США Дональд Трамп в своем обращении заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По словам американского лидера, нападение унесло жизни около 80 человек, более 200 получили ранения.Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства и нарушением норм международного права. "Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»

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