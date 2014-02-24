Чего ждать от большой пресс-конференции Путина

23 декабря 2016, пятница, 08:16 – ИА СОЧИ-24



Чего ждать от большой пресс-конференции Путина

На итоговую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой будут освещать 1437 журналистов, и это на 47 человек больше, чем в 2015 году.Очередная итоговая пресс-конференция президента уже ставитрекорды – такого числа представителей СМИне было на прошлых встречах Путина с журналистами. Так, на первуюпресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы всего 500 журналистов, в 2007-м – в два раза больше, а год назад – почти 1400 репортеров. Масштабные встречи Путина спредставителями СМИ в последнее время традиционно проходят в декабре, и на нихфактически подводятся итоги уходящего года, при этом пресса не ограничена потематике вопросов.Известно, что 12-я по счету большая пресс-конференцияпрезидента России начнется в полдень 23 декабря 2016 года. Прямую трансляциюбудут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и"Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "ВестиФМ" и "Радио России". В этом году Кремль решил до последнегосохранять интригу: место проведения встречи с прессой пока не названо.Предыдущие пресс-конференции проходили в 14-м корпусе Кремля и в Центремеждународной торговли на Краснопресненской набережной.Первую большую пресс-конференцию глава российскогогосударства провел в 2001 году. Поводом для нее послужилоогромное количество заявок от журналистов на интервью с российским лидером, встреча продлилась всего полторачаса. Позже общение президента с прессой стало ежегодным и более продолжительным по времени. Самойдолгой была пресс-конференция 2008 года, когда Владимир Путин отвечал навопросы 4 часа 40 минут. Но сколько бы не длились встречи президента с журналистами, ответить на все вопросы глава государства не успевает.С мая 2008 по май 2012 года последовал перерыв на период,когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра. После избрания президентомв 2012 году Путин возобновил практику проведения встреч с журналистами вформате больших пресс-конференций. Сам президент называет их хорошей традицией.По его мнению, "руководитель никогда не должен уклоняться отответственности, никогда не должен принимать волюнтаристских решений и никогдане должен отрываться от жизни рядовых граждан".Вопросы на пресс-конференциях, как правило, затрагивают самыеразные сферы внутренней и внешней политики, иногда они касаются и личнойжизни главы государства. На первой встрече с журналистами в 2001 году ВладимирПутин говорил в основном о работе правительства и Госдумы, о состоянииВоенно-морского флота, о военной реформе. Был задан главе государства и вопросо его отношении к захоронению тела Ленина. Путин пояснил, что он дорожит темконсенсусом, который установился в обществе после того, как страна 70 лет жилав условиях монопольной власти КПСС. После захоронения тела Владимира Ленина,сказал глава государства, люди, жившие в СССР, сочтут, что они поклонялись ложным ценностями жизнь прожита зря.В 2002 году Владимиру Путину пришлось отвечать на вопросы,касающиеся коррупции, региональной политики, вступления России в ВТО,расширения НАТО, ситуации в Чеченской республике. Президент подчеркнул, чтохорошо знает и чувствует, чем живет рядовой российский гражданин, так какзанимает президентскую резиденцию всего два года, но почти 30 лет прожил вкоммунальной квартире в Ленинграде.На самой продолжительной по времени пресс-конференции в 2008году Владимир Путин много говорил о выборах и подводил итоги своего очередногопрезидентского срока. Именно тогда президент назвал себя "рабом нагалерах" и сказал, что ему не стыдно перед гражданами, которые дважды голосовализа него.После возвращения на пост главы государства в 2012 годуВладимир Путин отвечал на вопросы о состояниисудебной системы, прямых выборах губернаторов, уголовных делах противоппозиционеров и чиновников, деофшоризации экономики, возвращении зимнеговремени. Глава государства отметил, что в целом работой и премьера, иправительства доволен, и напомнил, что не понаслышке знает, насколько этаработа трудна. "Там, что называется, прямо у печки нужно стоять или взабое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения",– сказал президент.В декабре 2013 года, когда на Украине начала накалятьсяобстановка, центральной темой встречи Владимира Путина с журналистами, конечноже, стали отношения Москвы и Киева. Глава государства отметил, что Россияпо-прежнему считает украинский народ братским и готова оказывать своему соседу экономическуюподдержку. Кроме того, президент заявил, что Москва не против ассоциацииУкраины с ЕС, но при этом России придется защищать свою экономику.В 2014 году Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, сновазатронул тему конфликта на юго-востоке Украины. Также на этой встрече многоговорилось об экономическом положении в стране, взаимоотношениях с Западом, ореформе здравоохранения.Мировой экономический кризис, который затронул и Россию,снова был в центре внимания на большой пресс-конференции президента в 2015году. Владимир Путин, задавая ход общению с прессой, рассказал анекдот на этутему.Эксперты ожидают, что встреча с журналистами в 2016 году можетстать одной из самых ярких и важных. Уходящий год для страны ознаменовался крупнойполитической победой "Единой России" на парламентских выборах. В миретоже произошли знаковые события: победа Дональда Трампа на выборах в США, выходБритании из ЕС, кризис с мигрантами и масштабные теракты в Европе, убийство российского посла в Турции. Из-за него Владимиру Путину даже пришлось перенести итоговую пресс-конференцию на один день для того, чтобы попрощаться с Андреем Карловым. Журналисты обязательно попросятпрезидента прокомментировать все эти события. Не исключено, что будет побит рекорд продолжительности традиционного общения главы государства с представителями прессы.Большинство россиян хотели бы задать президенту во время его пресс-конференции вопрос, касающийся темы кризиса в стране и падения доходов населения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Рамблер/новости". На эту тему получить ответ хотели бы 58% россиян. Еще 15% респондентов задали бы Владимиру Путину вопрос, касающийся коррупционных скандалов. 7% граждан волнует тема повышения пенсионного возраста и ход пенсионной реформы. 6% россиян задали бы вопрос по ситуации на Украине, 2% – по ситуации в Сирии. Отношения с Западом и санкции волнуют 3% граждан, еще 2% хотели бы услышать мнение главы государства о допинговом скандале. 7% россиян сформулировали бы свой уникальный вопрос по другой теме. Опрос проводился 21 декабря, в нем приняли участие более 17 тысяч человек.Не исключено, что Владимир Путин ответит на все эти вопросы, но в любом случае понять, какие темы будутподниматься при общении журналистов с президентом, можно будет исключительно на самойпресс-конференции. Она начнется 23 декабря в полдень по московскому времени.

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