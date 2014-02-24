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Чего ждать от большой пресс-конференции Путина
23 декабря 2016, пятница, 08:16 – ИА СОЧИ-24
Очередная итоговая пресс-конференция президента уже ставит
рекорды – такого числа представителей СМИ
не было на прошлых встречах Путина с журналистами. Так, на первую
пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы всего 500 журналистов, в 2007-м – в два раза больше, а год назад – почти 1400 репортеров. Масштабные встречи Путина с
представителями СМИ в последнее время традиционно проходят в декабре, и на них
фактически подводятся итоги уходящего года, при этом пресса не ограничена по
тематике вопросов.
Известно, что 12-я по счету большая пресс-конференция
президента России начнется в полдень 23 декабря 2016 года. Прямую трансляцию
будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и
"Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести
ФМ" и "Радио России". В этом году Кремль решил до последнего
сохранять интригу: место проведения встречи с прессой пока не названо.
Предыдущие пресс-конференции проходили в 14-м корпусе Кремля и в Центре
международной торговли на Краснопресненской набережной.
Первую большую пресс-конференцию глава российского
государства провел в 2001 году. Поводом для нее послужило
огромное количество заявок от журналистов на интервью с российским лидером, встреча продлилась всего полтора
часа. Позже общение президента с прессой стало ежегодным и более продолжительным по времени. Самой
долгой была пресс-конференция 2008 года, когда Владимир Путин отвечал на
вопросы 4 часа 40 минут. Но сколько бы не длились встречи президента с журналистами, ответить на все вопросы глава государства не успевает.
С мая 2008 по май 2012 года последовал перерыв на период,
когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра. После избрания президентом
в 2012 году Путин возобновил практику проведения встреч с журналистами в
формате больших пресс-конференций. Сам президент называет их хорошей традицией.
По его мнению, "руководитель никогда не должен уклоняться от
ответственности, никогда не должен принимать волюнтаристских решений и никогда
не должен отрываться от жизни рядовых граждан".
Вопросы на пресс-конференциях, как правило, затрагивают самые
разные сферы внутренней и внешней политики, иногда они касаются и личной
жизни главы государства. На первой встрече с журналистами в 2001 году Владимир
Путин говорил в основном о работе правительства и Госдумы, о состоянии
Военно-морского флота, о военной реформе. Был задан главе государства и вопрос
о его отношении к захоронению тела Ленина. Путин пояснил, что он дорожит тем
консенсусом, который установился в обществе после того, как страна 70 лет жила
в условиях монопольной власти КПСС. После захоронения тела Владимира Ленина,
сказал глава государства, люди, жившие в СССР, сочтут, что они поклонялись ложным ценностям
и жизнь прожита зря.
В 2002 году Владимиру Путину пришлось отвечать на вопросы,
касающиеся коррупции, региональной политики, вступления России в ВТО,
расширения НАТО, ситуации в Чеченской республике. Президент подчеркнул, что
хорошо знает и чувствует, чем живет рядовой российский гражданин, так как
занимает президентскую резиденцию всего два года, но почти 30 лет прожил в
коммунальной квартире в Ленинграде.
На самой продолжительной по времени пресс-конференции в 2008
году Владимир Путин много говорил о выборах и подводил итоги своего очередного
президентского срока. Именно тогда президент назвал себя "рабом на
галерах" и сказал, что ему не стыдно перед гражданами, которые дважды голосовали
за него.
После возвращения на пост главы государства в 2012 году
Владимир Путин отвечал на вопросы о состоянии
судебной системы, прямых выборах губернаторов, уголовных делах против
оппозиционеров и чиновников, деофшоризации экономики, возвращении зимнего
времени. Глава государства отметил, что в целом работой и премьера, и
правительства доволен, и напомнил, что не понаслышке знает, насколько эта
работа трудна. "Там, что называется, прямо у печки нужно стоять или в
забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения",
– сказал президент.
В декабре 2013 года, когда на Украине начала накаляться
обстановка, центральной темой встречи Владимира Путина с журналистами, конечно
же, стали отношения Москвы и Киева. Глава государства отметил, что Россия
по-прежнему считает украинский народ братским и готова оказывать своему соседу экономическую
поддержку. Кроме того, президент заявил, что Москва не против ассоциации
Украины с ЕС, но при этом России придется защищать свою экономику.
В 2014 году Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, снова
затронул тему конфликта на юго-востоке Украины. Также на этой встрече много
говорилось об экономическом положении в стране, взаимоотношениях с Западом, о
реформе здравоохранения.
Мировой экономический кризис, который затронул и Россию,
снова был в центре внимания на большой пресс-конференции президента в 2015
году. Владимир Путин, задавая ход общению с прессой, рассказал анекдот на эту
тему.
Эксперты ожидают, что встреча с журналистами в 2016 году может
стать одной из самых ярких и важных. Уходящий год для страны ознаменовался крупной
политической победой "Единой России" на парламентских выборах. В мире
тоже произошли знаковые события: победа Дональда Трампа на выборах в США, выход
Британии из ЕС, кризис с мигрантами и масштабные теракты в Европе, убийство российского посла в Турции. Из-за него Владимиру Путину даже пришлось перенести итоговую пресс-конференцию на один день для того, чтобы попрощаться с Андреем Карловым. Журналисты обязательно попросят
президента прокомментировать все эти события. Не исключено, что будет побит рекорд продолжительности традиционного общения главы государства с представителями прессы.
Большинство россиян хотели бы задать президенту во время его пресс-конференции вопрос, касающийся темы кризиса в стране и падения доходов населения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Рамблер/новости". На эту тему получить ответ хотели бы 58% россиян. Еще 15% респондентов задали бы Владимиру Путину вопрос, касающийся коррупционных скандалов. 7% граждан волнует тема повышения пенсионного возраста и ход пенсионной реформы. 6% россиян задали бы вопрос по ситуации на Украине, 2% – по ситуации в Сирии. Отношения с Западом и санкции волнуют 3% граждан, еще 2% хотели бы услышать мнение главы государства о допинговом скандале. 7% россиян сформулировали бы свой уникальный вопрос по другой теме. Опрос проводился 21 декабря, в нем приняли участие более 17 тысяч человек.
Не исключено, что Владимир Путин ответит на все эти вопросы, но в любом случае понять, какие темы будут
подниматься при общении журналистов с президентом, можно будет исключительно на самой
пресс-конференции. Она начнется 23 декабря в полдень по московскому времени.
Источник:
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