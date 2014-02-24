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Чем богата Наталья Поклонская

14 марта 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Чем богата Наталья Поклонская
Чем богата Наталья Поклонская
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отчиталась о доходах. Народной избраннице удалось заработать за 2016 год более 2,5 миллиона рублей.
Кампания по сдаче деклараций началась в Госдуме еще 1 февраля. Наталья Поклонская, возглавляющая парламентскую комиссию по контролю за доходами и расходами депутатов, была одной из первых, кто отчитался об финансовом состоянии.Всего за 2016 год ей удалось заработать порядка 2,6 миллиона рублей. Сюда входит и зарплата на должности прокурора Республики Крым: Поклонская находилась на этом посту до того, как вошла в ряды депутатов нижней палаты парламента в сентябре 2016-го.Примечательно, что у народной избранницы нет недвижимости. В декларации она указала лишь жилье, которое находится во временном пользовании. Двухкомнатную квартиру в Москве Поклонская получила на срок своих полномочий, став депутатом Госдумы. Ранее она занимала служебную квартиру в Симферополе.Нет у депутата и собственного транспортного средства. Впрочем, пока в ее распоряжении имеется служебный автомобиль – седан BMW, передает Life.ru. Согласно тексту декларации, у Поклонской есть счет в украинских банках. Вероятно, туда поступала зарплата, когда она была сотрудницей Генеральной прокуратуры Украины. После введения санкций счет был заблокирован.В целом доход депутата в 2016 году вырос на 300 тысяч. Судя по отчетности, предоставленной годом ранее, в 2015-м Поклонская заработала 2,3 миллиона рублей.Напомним, что сведения о доходах депутатов должны быть предоставлены до 1 апреля. Позже эти данные будут опубликованы на официальном сайте Госдумы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 15:46
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером

Миллионер из Великобритании Аарон Браун случайно убил своего друга. Это произошло, когда он катал товарища на собственной новой лодке...»

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В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»

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