Чем богата Наталья Поклонская

14 марта 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24



Чем богата Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отчиталась о доходах. Народной избраннице удалось заработать за 2016 год более 2,5 миллиона рублей.Кампания по сдаче деклараций началась в Госдуме еще 1 февраля. Наталья Поклонская, возглавляющая парламентскую комиссию по контролю за доходами и расходами депутатов, была одной из первых, кто отчитался об финансовом состоянии.Всего за 2016 год ей удалось заработать порядка 2,6 миллиона рублей. Сюда входит и зарплата на должности прокурора Республики Крым: Поклонская находилась на этом посту до того, как вошла в ряды депутатов нижней палаты парламента в сентябре 2016-го.Примечательно, что у народной избранницы нет недвижимости. В декларации она указала лишь жилье, которое находится во временном пользовании. Двухкомнатную квартиру в Москве Поклонская получила на срок своих полномочий, став депутатом Госдумы. Ранее она занимала служебную квартиру в Симферополе.Нет у депутата и собственного транспортного средства. Впрочем, пока в ее распоряжении имеется служебный автомобиль – седан BMW, передает Life.ru. Согласно тексту декларации, у Поклонской есть счет в украинских банках. Вероятно, туда поступала зарплата, когда она была сотрудницей Генеральной прокуратуры Украины. После введения санкций счет был заблокирован.В целом доход депутата в 2016 году вырос на 300 тысяч. Судя по отчетности, предоставленной годом ранее, в 2015-м Поклонская заработала 2,3 миллиона рублей.Напомним, что сведения о доходах депутатов должны быть предоставлены до 1 апреля. Позже эти данные будут опубликованы на официальном сайте Госдумы.

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