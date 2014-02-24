Чем грозит налоговая проверка

20 марта 2017, понедельник, 18:01 – ИА СОЧИ-24



Чем грозит налоговая проверка

В налоговых инспекциях существуют отделы предпроверочного анализа (ППА). Задачей этих отделов является отбор налогоплательщиков для выездных налоговых проверок и сбор доказательственной базы. Что делать, если вашей компанией заинтересовались в ППА?Случай из практикиАлександр – собственник компании, поставляющей запасныечасти для транспортной организации. В его компанию поступило не совсем обычноеуведомление из налоговой инспекции о вызове в налоговый орган налогоплательщика(плательщика сбора, налогового агента) в инспекцию для дачи пояснений. Чтоинтересно, в этом уведомлении не были указаны ни дата, ни время, установленныедля явки налогоплательщика для дачи пояснений, но запрашивались документы (внерамок проведения камеральной или выездной проверок о всей хозяйственнойдеятельности компании) за предыдущие 3 года по 12 пунктам, и был предложен срокдля представления документов – 10 дней. Инспекция в своем уведомлении при истребовании документоввне рамок проверок ссылалась на подпункт 4 пункта 1 статьи 31 и пункт 1 статьи82 Налогового Кодекса Российской Федерации. Эти нормы позволяют налоговомуоргану вызывать налогоплательщика для дачи пояснений в рамках проведенияналогового контроля. Но запрос документов, (а не вызов налогоплательщика длядачи пояснений), должен осуществляться по требованию о предоставлениидокументов определенной формы, установленной приказом ФНС. Сразу стало ясно:компанией Александра заинтересовался отдел предпроверочного анализа (ППА)налоговой инспекции, который начал собирать информацию по компании Александраеще до проведения проверки.Что такое ППАВ налоговых инспекциях существуют отделы предпроверочногоанализа (ППА). Задачей этих отделов является отбор налогоплательщиков длявыездных налоговых проверок и сбордоказательственной базы. Он осуществляетсяфактически еще до начала выездной налоговой проверки (ВНП), чтобывыездные проверки были результативнее. Связано это с тем, что налоговые органы не могутпроверить сразу всех налогоплательщиков.Например, на учете у одной территориальнойинспекции в Москве стоит около70-100 тыс. компаний, при этом в план на один квартал в среднем попадаетпримерно 15-25 компаний. Отделы предпроверочного анализа, камеральные отделы ивыездные отделы активно обмениваются между собой информацией, собранной наконкретного налогоплательщика. И для решении своих задач отдел ППА активноиспользует закрытые для налогоплательщикаинформационные программные ресурсы, в которых аккумулируется вся попадающая в различные структуры ФНС информация оконкретных юридических лицах, физических лицах, ИП – например, различныебазы, рейтинги.Согласно действующему налоговому законодательству отделыППА, в отличие от выездных и камеральныхотделов инспекции, имеют неограниченныйсрок для проведения аналитических мероприятий. Это дает возможность проводить глубокий и качественный анализдеятельности заинтересовавшего налоговый орган налогоплательщика.Кто может заинтересовать аналитиков отдела ППАНалоговую инспекцию интересуют компании с имуществом, сактивами – то есть те компании, которымможно не только доначислить налоги, но и взыскать их за счет имущества, еслиденежных средств на счетах будет недостаточно для погашения недоимки поналогам.Также последняя практика показывает, что налоговый органинтересуют компании, имеющие холдинговый критерий, оффшоры. Есть еще ряд причин, по которым компания может привлечь ксебе внимание отдел ППА:– сотрудничает с недобросовестными контрагентами (так называемыми "техническимикомпаниями", "фирмами-однодневками"),– имеет низкую налоговую нагрузку, например: для компанийрозничной торговли такая нагрузка в 2015 году составляла 3,7%,для оптовой торговли – 2,4%,– отражает в налоговой отчетности убытки на протяжении двухи более лет,– заявляет в налоговой отчетности значительные суммыналоговых вычетов по НДС,– опережает темп роста расходов над темпом роста доходов поданным налоговой отчетности,– выплачивает заработную плату ниже среднеотраслевого уровняв регионе,– неоднократно приближается к предельному значениюустановленных Налоговым Кодексом Российской Федерации величин показателей,предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы,– строит свою финансово-хозяйственной деятельность на основезаключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками без наличияразумных экономических причин, – не представляет пояснений на уведомления налогового органа,– частые вызовы накомиссии в налоговую инспекцию.Наличие одного или нескольких из перечисленныхоснований не означает, что компанию вобязательном порядке посетят представители налоговой инспекции с проверкой, новероятность такого визита при наличии у компании этих оснований увеличивается,и чем их больше, тем выше шанс попасть в план выездных проверок.По каким признакам можно определить, что компанией интересуется отдел ППАЕсли в отношении организации проводится предпроверочный анализ, то его признакамиявляются:Направление налоговым органом запросов в банк, истребование расширенных выписок посчетам за последние 2-3 года. Если с банком поддерживаются хорошие взаимоотношения,то об этом может поступить информация избанка.Компания получает требования о предоставлении документов(информации), при этом глубина запроса сведений и информации - 2-3 года. Или инспекцией запрашиваетсяинформация по конкретным сделкам.Участились вызовы руководителя или главного бухгалтеракомпании на комиссии в налоговыйорган: "по легализации налоговой базы","убыточные комиссии", "зарплатные комиссии" и др.Контрагенты компании получают требования о предоставлениидокументов и пояснений по взаимоотношениям с компанией. Если глубина запросасведений 2-3 года, то скорее всего такой запрос связан с предпроверочным анализом.Руководителя, главного бухгалтера компании вызывают надопрос в инспекцию для получения информации по конкретным сделкам.Компания получает уведомления из инспекции о выявлениинесоответствий данных в книгах покупок и книгах продаж налогоплательщика синформацией, полученной от егоконтрагентов.В организацию приходят уведомления из инспекции о вызове налогоплательщика (плательщика сбора,налогового агента) в инспекцию для дачи пояснений, которым запрашиваютсядокументы за три года.В компанию поступают запросы из правоохранительных органов,связанные с выявлением и расследованием преступлений, предусмотренных статьями159,199 УК РФ и другими статьями экономической направленности. Например, запросиз МВД о предоставлении информации по сделкам сконтрагентом.Если вы отмечаете у себя хотя бы два пункта из списка, стоитобратиться юристам по налоговому праву – и чем раньше, тем лучше.К сведениюВ 2015-2016 годахвслед за кризисными явлениями в экономике и недостаточности бюджетных средств, последовало усиление налогового контроля.Налоговые инспекции стремятся к более результативным проверкам. Исходя изсвоего опыта, мы можем сказать: еслиранее – в 2013-2014 годах минимальные суммы доначислений по результатамвыездных налоговых проверок в московском регионе были в среднем на уровне 5 млн.рублей, то в 2015-2016 гг. минимальныйуровень доначислений по итогам выездных проверок в г.Москве повысился, и составил в среднем 10-15 млн. рублей. В 2017 году минимальные доначисления по результатам выездной налоговой проверки вг.Москве предполагаем будут еще больше -на уровне 20 млн. руб. То есть, если в московскую компанию придет выезднаяналоговая проверка в этом году, то без доначислений на сумму 20 млн. рублейона не уйдет. Увеличилось и количество проведенных проверок. Поинформации, которой мы располагаем исходя из нашей личной практики: если ранее– год назад, один сотрудник отделавыездных проверок вел по 3-4 проверки вквартал, то сейчас тот жепроверяющий в среднем ведет 6выездных проверок одновременно. То есть общее количество выездных проверокналогоплательщиков, например, в Москве увеличилось в два раза.Материал подготовлен совместно с ведущим юрисконсультом Департамента правового сопровождения бизнеса КСК группН. Жуковой.

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