Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"

14 марта 2017, вторник, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"

Репутация Украины сильно пострадает, если власти страны не пустят на конкурс "Евровидение-2017" российскую исполнительницу Юлию Самойлову. Если такое произойдет, то Киев подыграет исключительно своим недоброжелателям.В том случае, если участницу "Евровидения-2017" отРоссии Юлию Самойлову не пустят на Украину, это обернется для Киева неслыханнымскандалом, так считает обозреватель Deutsche Welle Андреас Бреннер. Журналистотметил, что сейчас у Украины и так небезупречная репутация в мире, а подобныйшаг киевских властей может еще больше ее подмочить.В последние годы на "Евровидении" не слишком тепловстречали представителей России из-за напряженных отношений России с Европой. Исключениемстало только выступление Сергея Лазарева в 2016 году, полагает Бреннер . "Еслиже в этом году освистают такую певицу, как Самойлова, это будет "цинично инеприемлемо", – пишет немецкий репортер.Накануне, 13 марта советник главы МВД Украины АнтонГеращенко заявил, что Украина может не пустить Самойлову в страну, если табудет делать политические заявления, в том числе и о Крыме. В Киеве припомнили,что российская исполнительница выступалав Крыму, который Украина считает своей территорией. По странным законам Незалежнойполучается, что Самойлова нелегально проникла на территорию страны. В связи сэтим некоторые "горячие" головы в Киеве даже предлагают арестовать Юлюпрямо в Киеве и привлечь к уголовной ответственности.Тем временем организаторы международного конкурса разрешилиКиеву самому решать вопрос с допуском Самойловой. Как заявил исполнительныйдиректор конкурса "Евровидения" Йон Ола Санд, вопрос участияроссийской исполнительницы Юлии Самойловой должны решать украинские власти,хотя со стороны Европейского вещательного союза нет возражений относительнороссийской делегации.Сама Юлия Самойлова заявила, что не интересуетсяполитическими проблемами и не боится поездки на Украину. О том, что она будетпредставлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" было объявлено 12марта в эфире Первого канала. Мнение россиян по поводу кандидатуры Самойловой разделились. Одни полагают, что этокрайне удачный выбор в момент, когда отношения Москвы и Киева переживают нелучшие времена, другие призывают отказаться от участия в конкурсе, чтобы непровоцировать соседей.Юлия Самойлова с детства передвигается на коляске и имеетпервую группу инвалидности по наследственному заболеванию. Если не возникнетникаких проблем, она выступит в первой половине второго полуфинала конкурса,который состоится 13 мая в киевском Международном выставочном центре. Россия вэтом отборочном туре будет единственной из постсоветского пространства.Конкурировать нам придется в том числе с Нидерландами, Ирландией и Румынией.

СОЧИ 24