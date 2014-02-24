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Чем привлекают врачи и рабочие

6 апреля 2017, четверг, 20:31 – СОЧИ-24

Чем привлекают врачи и рабочие
Чем привлекают врачи и рабочие
В Министерстве труда России назвали самые востребованные на рынке профессии. Оказалось, что в текущем году работодатели больше всего нуждаются в специалистах из сферы науки, техники и гуманитарных областей.
По данным ведомства, наиболее востребованы на рынке труда квалифицированные рабочие промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства, транспорта а также специалисты высшего уровня квалификации. В последнюю группу входят врачи, ученые, техники, а также юристы и специалисты в сфере культуры, передает Russia Today. А вот работникам бизнес-сферы, менеджерам и документоведам найти работу в текущем году будет сложнее. "По отдельным видам занятий количество зарегистрированных безработных превышает заявленную работодателями потребность. К ним можно отнести специалистов в сфере бизнеса и администрации, руководителей. Среди безработных специалистов среднего уровня квалификации – служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом, обслуживанием", – пояснили в министерстве. Эксперты в сфере здравоохранения подтвердили данные министерства о востребованности врачей. Они подчеркнули, что медики высшей квалификации всегда были наиболее желанными сотрудниками. Сейчас дефицит кадров в сфере медицины особенно выражен в регионах. При этом эксперты подчеркивают, что для получения высшей категории врачу необходимо потратить около 15 лет. Таким образом стать востребованными специалистами медики могут не раньше, чем им исполнится около 33 лет. Отметим, что врачи и рабочие пользуются спросом не только на рынке труда, но и среди женщин. Согласно результатам многочисленных опросов, обычно именно эти профессии считаются самыми сексуальными. По-видимому, рабочие привлекают слабый пол своей физической силой, а врачи – способностью проявить заботу.   

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:43
Московского врача жестоко убили в собственной квартире

Обезображенное тело врача одной из столичных клиник Владимира Бабаева было обнаружено в его собственной квартире на востоке Москвы, передает Life.ru..»

сегодня, 21:29
В метро Москвы произошел сбой из-за пассажира

Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить..»

сегодня, 21:14
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