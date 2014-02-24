Чем привлекают врачи и рабочие



По делу о взрыве в метро Петербурга задержаны восемь человек сегодня, 22:13 В Главном управлении по расследованию особо важных дел продолжается расследование теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. По результатам следственных действий, задержаны восемь подозреваемых...»

Порошенко обвинил Россию в провинциализме сегодня, 21:59 Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности, не смог обойти тему России..»

В Индии найден воспитанный обезьянами ребенок сегодня, 21:43 Сотрудник индийской полиции Суреш Ядав во время дежурного обхода территории заповедника Катарниагхат в штате Уттар-Прадеш на севере страны обнаружил восьмилетнюю девочку, которая жила в стае диких обезьян, передает Lenta.ru..»

Московского врача жестоко убили в собственной квартире сегодня, 21:43 Обезображенное тело врача одной из столичных клиник Владимира Бабаева было обнаружено в его собственной квартире на востоке Москвы, передает Life.ru..»



В метро Москвы произошел сбой из-за пассажира сегодня, 21:29 Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить..»

На пятую точку телеведущей польстились 4 миллиона человек сегодня, 21:14 Сексапильная мексиканская телеведущая Янет Гарсиа пользуется бешеной популярностью в соцсетях. А все потому, что девушка обладает невероятно соблазнительными формами. В особенности, подписчиков привлекает необычная форма ее ягодиц...»

Володин предложил популяризировать "Православную энциклопедию" сегодня, 20:59 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить презентации томов "Православной энциклопедии" в регионах и за рубежом. Об этом политик сказал на очередном совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию энциклопедии...»

Школьник из Австрии предотвратил массовое убийство детей сегодня, 20:44 Австрийский подросток из города Линц общался по Сети со своими сверстниками из других городов и стран по Сети..»