Чем вызвана отставка Худилайнена

15 февраля 2017, среда, 17:58 – ИА СОЧИ-24



Чем вызвана отставка Худилайнена

Александру Худилайнену не удалось решить все экономические и политически проблемы Карелии. Так что его отставка с поста главы республики была ожидаема, считают политологи. Врио губернатора назначен Артур Парфенчиков – еще один молодой эффективный управленец в череде последних кадровых назначений президента России.Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об уходе вотставку 15 февраля. Губернатор, занимавший этот пост с 2012 года, обратился кпрезиденту России Владимиру Путину с заявлением о досрочном сложении полномочийи попросил главу государства дать ему новые поручения. Такой шаг руководителяреспублики был вполне ожидаем, считает глава фонда "Петербургскаяполитика" Михаил Виноградов."Эта замена была ожидаемой. В прошлом году Худилайненуне удалось добиться досрочных выборов, что стало тревожным знаком. С однойстороны, он сумел нейтрализовать многих своих оппонентов, а с другой – это нерешило всех проблем, связанных с низкими рейтингами, конфликтами внутри элиты идефицитом драйверов экономического развития республики", – цитируетполитолога РИА Новости.Виноградов также отметил, что не в пользу Худилайненусыграло большое число конфликтов внутри региона. К примеру – конфронтация сэкс-главой Петрозаводска Галиной Ширшиной. "Смена власти в Петрозаводскене вызвала эйфории у населения", – сказал политолог. ДепутатыПетрозаводского горсовета 25 декабря 2015 года проголосовали за отставкуШиршиной с поста главы города. Инициативная группа вручила ей уведомление на 68листах, где были указаны факты неисполнения главой города своихнепосредственных обязанностей. Ширшина была избрана на должность главыПетрозаводска в 2013 году при поддержке партии "Яблоко". Ее попытки оспоритьрешение об отставке успеха не имели. Александр Худилайнен стал уже пятым главой региона, ушедшимв отставку менее чем за месяц. С начала февраля свои посты покинули губернаторПермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородскийгубернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.Федеральные власти настроены на то, чтобы передпрезидентскими выборами в политическом поле регионов возникали нейтральныефигуры, уверен Михаил Виноградов. С отставкой главы Карелии все более четковырисовывается картина кадровой политики президента. Владимир Путин делаетставку на успешных управленцев, имеющих разносторонний опыт – работавших как в регионах,так и в федеральном центре. При этом важна не связь кандидата с конкретнымрегионом, а потенциал развития претендента на губернаторский пост – так чтовозраст играет далеко не последнюю роль. В итоге, на сегодняшний день успешныеуправленцы выдвинуты в 10 из 15 регионов, где в сентябре предстоят выборы.

СОЧИ 24