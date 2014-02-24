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Чем вызвана отставка Худилайнена
15 февраля 2017, среда, 17:58 – ИА СОЧИ-24
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об уходе в
отставку 15 февраля. Губернатор, занимавший этот пост с 2012 года, обратился к
президенту России Владимиру Путину с заявлением о досрочном сложении полномочий
и попросил главу государства дать ему новые поручения. Такой шаг руководителя
республики был вполне ожидаем, считает глава фонда "Петербургская
политика" Михаил Виноградов."Эта замена была ожидаемой. В прошлом году Худилайнену
не удалось добиться досрочных выборов, что стало тревожным знаком. С одной
стороны, он сумел нейтрализовать многих своих оппонентов, а с другой – это не
решило всех проблем, связанных с низкими рейтингами, конфликтами внутри элиты и
дефицитом драйверов экономического развития республики", – цитирует
политолога РИА Новости.Виноградов также отметил, что не в пользу Худилайнену
сыграло большое число конфликтов внутри региона. К примеру – конфронтация с
экс-главой Петрозаводска Галиной Ширшиной. "Смена власти в Петрозаводске
не вызвала эйфории у населения", – сказал политолог. Депутаты
Петрозаводского горсовета 25 декабря 2015 года проголосовали за отставку
Ширшиной с поста главы города. Инициативная группа вручила ей уведомление на 68
листах, где были указаны факты неисполнения главой города своих
непосредственных обязанностей. Ширшина была избрана на должность главы
Петрозаводска в 2013 году при поддержке партии "Яблоко". Ее попытки оспорить
решение об отставке успеха не имели. Александр Худилайнен стал уже пятым главой региона, ушедшим
в отставку менее чем за месяц. С начала февраля свои посты покинули губернатор
Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский
губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.Федеральные власти настроены на то, чтобы перед
президентскими выборами в политическом поле регионов возникали нейтральные
фигуры, уверен Михаил Виноградов. С отставкой главы Карелии все более четко
вырисовывается картина кадровой политики президента. Владимир Путин делает
ставку на успешных управленцев, имеющих разносторонний опыт – работавших как в регионах,
так и в федеральном центре. При этом важна не связь кандидата с конкретным
регионом, а потенциал развития претендента на губернаторский пост – так что
возраст играет далеко не последнюю роль. В итоге, на сегодняшний день успешные
управленцы выдвинуты в 10 из 15 регионов, где в сентябре предстоят выборы.
Источник:
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