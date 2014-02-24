Чемпиона мира зарезали в драке со студентами

16 марта 2017, четверг, 11:16 – ИА СОЧИ-24



Чемпиона мира зарезали в драке со студентами

Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский скончался в казахстанском Кокшетау от многочисленных ножевых ранений после драки со студентами. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.Евгений Галузинский вместе с другом Олегом Бойко возвращались домой в ночь на 14 марта, сообщает Sputnik Казахстан. По словам приятеля, пока они ждали машину возле магазина, мимо них прошли шестеро пьяных молодых людей. Между ними и спортсменом разгорелась словесная перепалка."Я кричу: "Женя, беги". Он – в темноту, я забежал в (магазин. – Прим. ред.) "Рому", звать помощь. Просил охранника выйти, мол, парня бьют. Он отказался, сказал, что не может оставить магазин. Я говорю, дай телефон хоть, полицию вызвать", – рассказал Олег Бойко.Когда друг потерпевшего вышел из магазина, он увидел на земле истекающего кровью Евгения. Олег Бойко дождался госпитализации спортсмена и вместе со стражами порядка отправился искать виновников драки. "Когда приехали с полицейскими в больницу, там сказали, что Женя скончался от потери крови", – продолжил свидетель происшествия.Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали группу студентов, сообщает агентство "Интерфакс". В отношении одного из них проводится досудебная проверка по статье "Убийство", остальных отпустили под подписку о невыезде. "Мы все будем следить за исходом этого уголовного дела, пусть эти малолетние отморозки ответят по закону. Парень шел домой, никого не трогал и получил ножевые ранения, а у него жена и маленький ребенок", – заявил директор школе высшего спортивного мастерства Аян Шокенов.Евгений Галузинский – чемпион мира по пауэрлифтингу среди юношей, призер мирового первенства среди юниоров. Похороны спортсмена состоялись 15 марта 2017 года.

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