Чемпиона России по футболу арестовали за избиение жены
6 апреля 2017, четверг, 08:43 – СОЧИ-24
Чемпиона России по футболу арестовали за избиение жены
Чемпион России по футболу, бывший игрок ЦСКА Ахмед Муса задержан по подозрению в избиении жены. По данным СМИ, инцидент произошел в доме спортсмена.
Нападающего английского "Лестера" задержали в ночь на 5 апреля. Стражи порядка доставили 24-летнего футболиста в отделение полиции, сообщает "Газета.ру". После допроса Ахмеда Мусу освободили без предъявления обвинений. Пресс-секретарь "Лестера" заявил, что в клубе знают о приводе: "Мы осведомлены, что сотрудники правоохранительных органов допросили Ахмеда Мусу из-за беспорядков. Расследование закрыто, дальнейших действий не будет".Представитель команды подчеркнул, что руководство не видит никаких оснований для внутренних санкций. "Ахмеду предоставят возможность обсудить проблему с футбольным менеджером", – заключил он. Отметим, что полицейские явились за Мусой еще вечером 4 апреля, но не застали его дома. "Очевидно, во время матча футболиста нужно искать на поле", – сообщил источник издания. Ахмед Муса – игрок английского клуба "Лестер". Выступая за ЦСКА, трижды стал чемпионом России по футболу. Вместе с супругой Джамилой воспитывает четырехлетнего сына и полуторагодовалую дочь. Согласно неофициальным данным, у нигерийского спортсмена есть вторая жена.
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