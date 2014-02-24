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Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

2 марта 2017, четверг, 18:43 – ИА СОЧИ-24

Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
Примерно 25% сладкой продукции, продающейся в российских магазинах под видом шоколада, содержит более дешевые эквиваленты какао-масла, чем того требуют стандарты. Такой товар не является шоколадом и должен называться "шоколадным продуктом".
Специалисты Роскачества проверили образцы 37 транснациональных брендов и российских торговых марок молочного шоколада. Исследования проводились по более чем 40 показателям качества и безопасности, говорится в сообщении пресс-службы организации.
Исследования показали, что на полках российских магазинов представлен не только высококачественный натуральный шоколад, но и его более дешевый аналог, содержащий эквиваленты какао-масла – например, пальмоядровое, кокосовое масла и кондитерский жир. Заметим, что закон разрешает изготавливать молочный шоколад с использованием эквивалентов и заменителей масла какао, а также допускает замену молочного жира растительным.При этом добавление заменителей регулируется лишь добровольным ГОСТом. Таким образом, торговля "шоколадным продуктом" не является нарушением в России и попадает в категорию "качественных и безопасных". Так, эквиваленты какао-масла выявлены в четырех образцах: SunMilk, "Победа Вкуса" – пористый, Слад&Ко и "Мишка на Севере". Заменители какао-масла лауринового типа найдены в трех образцах: Fiori, Аlten Burg, "Праздничная открытка". В то же время для высококачественного молочного шоколада существуют ужесточенные стандарты. Претендент на государственный Знак качества обязательно должен состоять из натурального сырья. В его составе не допускается содержание растительных жиров, заменителей масла какао, красителей, усилителей вкуса и консервантов. Этим жестким требованиям соответствовал 21 образец шоколадной продукции, представленной в российских магазинах. Среди них шоколад "Аленка", "Россия щедрая душа", "Русский шоколад", "Яшкино", Dove, Milka, Nestle,
Movenpick,
KarlFazer, Lindt Excellence Extra Creamy, Merci,  Ritter Sport Goldschatz, Schogetten Alpine Milk Chocolate и другие.
Как писали Dni.Ru, ранее специалисты Роскачества провели проверку одного из самых популярных в нашей стране соусов  – майонеза. Исследования показали, что у 16 торговых марок в составе присутствуют консерванты, а у 13 было установлено несоответствие фактической жирности продукта заявленной. Полностью соответствуют стандартам лишь шесть образцов: майонезы "Скит", "Ряба", "Слобода", "Букет", Mr. Ricco и "Новосибирский провансаль".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

Примерно 25% сладкой продукции, продающейся в российских магазинах под видом шоколада, содержит более дешевые эквиваленты какао-масла, чем того требуют стандарты. Такой товар не является шоколадом и должен называться "шоколадным продуктом"...»

сегодня, 18:16
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"

В связи с вандализмом по отношению к памятнику "Алеша" Россия направила ноту в МИД Болгарии. Наше посольство в этой стране потребовало привлечь виновных к ответственности...»

сегодня, 18:13
Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры

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сегодня, 17:45
Порошенко объявил траур после гибели шахтеров под Львовом

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Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»

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