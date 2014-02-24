Чичваркин потолстел и женился на молодой блондинке

13 марта 2017, понедельник, 13:45 – ИА СОЧИ-24



Чичваркин потолстел и женился на молодой блондинке

Основатель известной торговой сети "Евросеть" Евгений Чичваркин снова женился. Бизнесмен поделился с подписчиками трогательным свадебным селфи со своей возлюбленной.Об изменении семейного статуса Чичваркин сообщил у себя в Instagram, передает URA.RU. На опубликованном снимке бизнесмен счастливо улыбается в камеру в компании новоиспеченной супруги – эффектной блондинки. Снимок Чичваркин сопроводил ироничным комментарием: "Между первой и второй перерывчик небольшой". Вероятно, таким образом он пошутил, что после развода быстро обзавелся новой семьей. Пользователи соцсети начали активно комментировать снимок, поздравляя Чичваркина со сменой семейного статуса. Отметим, что судя по подписям к фото, свадьба бизнесмена стала полной неожиданностью для всех. Стоит подчеркнуть, что, в отличие от красавицы-жены, Чичваркин выглядит нелучшим образом. Похоже, жизнь в Великобритании не пошла ему на пользу – он заметно растолстел и обрюзг. О новой супруге Чичваркина известно крайне мало: предприниматель предпочитает не распространяться о личной жизни. Однако, по некоторым данным, уже в августе прошлого года бизнесмен состоял в отношениях с будущей женой. Тогда одна из его знакомых рассказала, что он представил ей возлюбленную по имени Татьяна. Напомним, бывший владелец сотового ретейлера "Евросеть" стал известен после того, как бежал в Великобританию от российского правосудия, имевшего к нему ряд претензий. Бизнесмен сразу сообщил о политическом преследовании и, несмотря на сомнительность заявления, получил убежище. Когда обвинения были сняты, в Россию Чичваркин не вернулся. В мае прошлого года стало известно, что он развелся с супругой.

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