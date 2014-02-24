Число раненых в результате взрыва в Петербурге выросло до 50

3 апреля 2017, понедельник, 16:14 – СОЧИ-24

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов предоставил последние данные по взрыву в метро города. По его словам, в результате трагедии пострадали по меньшей мере 50 человек."С ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться", – цитирует Кибитова ТАСС. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, в результате взрыва погибли около десяти человек.

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