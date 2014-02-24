Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14



Момент взрыва в метро Петербурга показали на видео вчера, 21:59 Расследование теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга, продолжается. Тем временем, эксперты с помощью компьютерной графики реконструировали один из возможных вариантов развития событий...»

Хвастун Порошенко "забыл" о теракте в Петербурге вчера, 21:43 Президент Украины Петр Порошенко всегда оперативно реагирует на теракты в странах Европы, высказывая соболезнования пострадавшим народам. Однако трагедию, случившуюся в метро Санкт-Петербурга, он предпочел проигнорировать...»

Назван тип сработавшей в метро Петербурга бомбы вчера, 21:28 Сотрудники правоохранительных органов установили тип устройства, приведенного в действие в метро Санкт-Петербурга..»

Порошенко выпросил миллиард у МВФ вчера, 21:14 Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине транша на сумму один миллиард долларов. Эксперты неоднозначно отнеслись к этим планам, но предположили, что Петр Порошенко получит долгожданные деньги...»