Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14
3 апреля 2017, понедельник, 19:43 – СОЧИ-24
Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга достигло 14. Знакомый с ситуацией источник заявил, что десять тел нашли во взорвавшемся вагоне и в тоннеле на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Двое пострадавших скончались в Мариинской больнице, один – по пути в медицинское учреждение, сообщает "Фонтанка". Обстоятельства смерти еще одного человека пока не известны.
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Президент Украины Петр Порошенко всегда оперативно реагирует на теракты в странах Европы, высказывая соболезнования пострадавшим народам. Однако трагедию, случившуюся в метро Санкт-Петербурга, он предпочел проигнорировать...»
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине транша на сумму один миллиард долларов. Эксперты неоднозначно отнеслись к этим планам, но предположили, что Петр Порошенко получит долгожданные деньги...»