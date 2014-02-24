Что едят самые здоровые люди на Земле

20 марта 2017, понедельник, 11:00 – ИА СОЧИ-24



Что едят самые здоровые люди на Земле

Группа американских ученых пришла к выводу, что самые здоровые люди на земле – это члены боливийского племени Tsimane. В связи с этим, исследователи решили выяснить, какой образ жизни ведут эти люди и что едят.Обследовав 705 боливийцев, специалисты выяснили, что именно у членов племени Tsimane самое здоровое сердце, а значит они меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из главных причин смертности. В своих выводах ученые опирались на индекс коронарного кальция (CAC) – показатель, по которому оценивается риск ишемической болезни сердца. Так, индекс 100-400 соответствует высокой вероятности легкого нарушения функции коронарных артерий, сообщает Lenta.ru. При этом, у большинства боливийцев (85%) этот параметр находится в пределах от 1 до 100, то есть риск заболевания совсем небольшой. При этом, среди тех боливийцев, которым исполнилось 75 лет, 65% тех, у кого CAC равен нулю. По мнению ученых, крепкое здоровье членов этого племени связано с тем, что они ведут здоровый образ жизни и много двигаются. В частности, боливийцы не курят, не употребляют алкоголь и делают в день около 15-17 тысяч шагов. Что касается их диеты, то тут она противоречит традиционным рекомендациям диетологов. Пища боливийцев практически целиком состоит из углеводов (72%) и растительных жиров (14%). Так, в их рацион входят рис, кукуруза, корень маниока, овощные бананы плантан и много орехов. Оставшиеся 14% приходятся на белки, однако в отличие от жителей западных стран, члены племени предпочитают есть постное мясо. Отметим, что согласно последним исследованиям диетологов, наиболее полезен для человека рацион, богатый белками и жирами. Углеводам же специалисты отводят второстепенную роль, считая их не слишком полезными из-за большого количества сахара.

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