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Что спасло Порошенко в 2014 году
7 марта 2017, вторник, 20:59 – ИА СОЧИ-24
Советник Петра Порошенко раскрыл военные секреты, заявил,
что, если бы российские войска вдруг пошли бы на Киев в 2014 году, то там им готовы
были противостоять всего 10 бронетранспортеров. По словам Бирюкова, в
августе-сентябре 2014-го 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ,
прикрывавшая юг страны, выполняла рейд в тылу ополченцев Донбасса. Поэтому на
всем пространстве от Мариуполя до Одессы не было ни одного украинского военнослужащего.
Российские войска могли не заходить в Мариуполь, а выйти на
прямую дорогу на Херсон и Одессу. "И вот они по асфальту танчиками могли бы
доехать до Одессы. За два-три дня. Не встречая никакого сопротивления – некому
было бы сопротивляться", – отметил
советник президента. Такая же ситуация, по его словам, была на киевском
направлении.
По мнению Юрия Бирюкова, укрепить армию помогли Минские
соглашения, подписанные 5 сентября 2014 года. Благодаря им и небольшой передышке
в военных действиях, Украине удалось создать 19 новых военных бригад и
укомплектовать их техникой.
Также советник Порошенко предположил, что война в Донбассе
закончится не ранее, чем через полтора-два года. По его убеждению, у
украинского правительства сейчас нет
никаких конкретных вариантов выхода из конфликтной ситуации.Между тем накануне в Международном суде в Гааге начались
слушания по делу "Украина против России", касающегося событий в
Донбассе. Киев устами заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль представила
свою позицию. Глава украинской делегации, обвинила Москву в семи грехах:
поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании,
политической коррупции, кибератаках и дискриминации крымских татар.
Юристы полагают, что шансов выиграть дело против России у
Киева практически нет – уж очень нелепые обвинения выдвигаются на суде в Гааге.
Но при этом процесс все равно будет долгим и тяжелым. Средняя продолжительность
рассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.
Источник:
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