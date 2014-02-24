Что спасло Порошенко в 2014 году

7 марта 2017, вторник, 20:59 – ИА СОЧИ-24



Что спасло Порошенко в 2014 году

В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков.Советник Петра Порошенко раскрыл военные секреты, заявил,что, если бы российские войска вдруг пошли бы на Киев в 2014 году, то там им готовыбыли противостоять всего 10 бронетранспортеров. По словам Бирюкова, вавгусте-сентябре 2014-го 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ,прикрывавшая юг страны, выполняла рейд в тылу ополченцев Донбасса. Поэтому навсем пространстве от Мариуполя до Одессы не было ни одного украинского военнослужащего.Российские войска могли не заходить в Мариуполь, а выйти напрямую дорогу на Херсон и Одессу. "И вот они по асфальту танчиками могли быдоехать до Одессы. За два-три дня. Не встречая никакого сопротивления – некомубыло бы сопротивляться", – отметилсоветник президента. Такая же ситуация, по его словам, была на киевскомнаправлении.По мнению Юрия Бирюкова, укрепить армию помогли Минскиесоглашения, подписанные 5 сентября 2014 года. Благодаря им и небольшой передышкев военных действиях, Украине удалось создать 19 новых военных бригад иукомплектовать их техникой.Также советник Порошенко предположил, что война в Донбассезакончится не ранее, чем через полтора-два года. По его убеждению, уукраинского правительства сейчас нетникаких конкретных вариантов выхода из конфликтной ситуации.Между тем накануне в Международном суде в Гааге началисьслушания по делу "Украина против России", касающегося событий вДонбассе. Киев устами заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль представиласвою позицию. Глава украинской делегации, обвинила Москву в семи грехах:поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании,политической коррупции, кибератаках и дискриминации крымских татар.Юристы полагают, что шансов выиграть дело против России уКиева практически нет – уж очень нелепые обвинения выдвигаются на суде в Гааге.Но при этом процесс все равно будет долгим и тяжелым. Средняя продолжительностьрассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.

СОЧИ 24