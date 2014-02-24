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Что ждало Крым в составе Украины
15 марта 2017, среда, 15:46 – ИА СОЧИ-24
Снижение статуса и урезание полномочий – такое будущее ждало
Крым, если бы он не воссоединился с Россией. Украинское государство, "сжав
зубы", терпело автономию полуострова, заявил глава Общественной палаты
Крыма, бывший вице-спикер парламента республики Григорий Иоффе.Иоффе напомнил, что Крым был единственной автономией в
составе Украины. "Все годы мы испытывали на себе пресс
украинского государства, которое сквозь зубы позволяло нам этот статус
выдерживать. Перед самым государственным переворотом Януковичу вздумалось изменить конституцию, в которой
была отдельная глава: "Автономная Республика Крым", – сказал экс-депутат.Проведенный на полуострове в марте 2014 года референдум
показал, что 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя выступали
за воссоединение с Россией – что в итоге и произошло. Решение о плебисците было
принято после госпереворота на Украине в феврале того же года. Что же касается украинских властей, то они даже не включили
крымчан в конституционную ассамблею, которая разрабатывала новый проект
главного документа страны. Украинские власти относились к крымской автономии и конституции
как к опереточному образованию, подчеркнул Иоффе."По тем документам, которые в то время уже появились,
мы видели, что в новой конституции будет выхолощено значение Крыма как
автономии, которую ждало понижение статуса и урезания полномочий. Кроме того,
планировалось усилить контроль в республике со стороны Киева", – рассказал
глава крымской Общественной палаты в эфире радиостанции "Спутник в
Крыму".
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