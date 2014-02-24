Что ждет рубль в 2017 году

Нынешний курс рубля крепче фундаментальных значений, соответствующих платежному балансу России, а уровень инфляции ниже предсказанного в Минэкономразвития. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин. "Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому что обменный курс (доллара. – Прим. ред.) идет ниже наших ожиданий", – сказал руководитель Минэкономразвития. Он отметил, что курс рубля отклонился от фундаментальных значений, и это отклонение сохраняется. Ранее в ведомстве подсчитали уровень инфляции в России. По данным на 6 марта, инфляционные процессы в стране замедлились до 4,5% в годовом выражении. За прошедшие два месяца 2017 года она набрала 0,9%. Что касается последних двух недель, инфляция вообще была на нулевом уровне. В совместном прогнозе Минэкономразвития и Центрального банка России по инфляции говорится, что в этом году она ожидается на уровне 4%. "Очень важно понимать, что для Центрального банка важна инфляция не только этого года, а скорее ему важна ситуация с инфляционными ожиданиями и ожиданиями долгосрочной динамики инфляции. Если по текущему году мы идем лучше ожиданий, то что касается долгосрочной истории – она все равно пока еще не решена", – сказал Орешкин. Ранее финансовый аналитик Яков Миркин заявил, что обрушение курса российской валюты может произойти в любой момент. Возможными причинами экономист назвал большие объемы валютного рынка и участие нерезидентов в операциях. Катализатором резкого ослабления российской валюты, по его словам, может стать снижение Центробанком ставки хотя бы на 2%. При этом Миркин полагает, что финансовый регулятор может и сам начать плавное ослабление рубля. "Впереди – новые валютные приключения или даже четвертая взрывная девальвация, если курс рубля будет существовать без руля и ветрил", – сказал экономист, отметив, что российская валюта может упасть до уровня 70-72 рубля за доллар. На данный момент курс доллара составляет 59 рублей. Стоимость европейской валюты находится на отметке в 62-63 рубля.
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Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»