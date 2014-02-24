Чудом выжившие при теракте в метро Петербурга

3 апреля 2017, понедельник, 20:30 – СОЧИ-24



Чудом выжившие при теракте в метро Петербурга

Некоторым пассажирам петербургского метро сегодня повезло, и они чудом избежали смерти. По словам одной из жительниц Северной столицы, от трагедии ее спасли забытые дома документы и чашка кофе.Как рассказала аспирантка архитектурно-строительного университета, сегодня днем она должна была быть на станции "Технологический институт", но зашла в метро позже, чем планировала. Девушка вынуждена была вернуться домой, чтобы забрать документы, передает Life.ru.Фактически именно это и спасло ей жизнь. "Спасибо всем, кто беспокоился за меня, я чудом сегодня не спустилась в метро, как раз собиралась ехать на "Технологический институт", но забежала домой за забытым аспирантским. Когда подошла к Гостиному двору, станцию как раз закрыли и понеслись скорые, пожарные. Если бы не выпитый с подругой кофе и не забытый аспирантский, то страшно подумать", – рассказала девушка. Кроме того, чудом удалось спастись одной из пассажирок злополучного вагона, в котором произошел взрыв. Женщина оказалась не в эпицентре взрыва, и поэтому у нее лишь обгорели волосы и заложило уши. По словам пострадавшей, сразу после того как сдетонировала бомба, мужчины начали выламывать окна, чтобы побыстрее покинуть вагон. На полу пассажирка видела лежащими 4-5 человек, сообщает телеканал "Звезда". Другая жительница Петербурга, которая также ехала в злополучном поезде, предполагает, что могла видеть террориста. "Был мужчина неславянской внешности. В темной куртке. Зашел в вагон, смотрел на всех с презрением. Я обрадовалась, что мне пора выходить", – рассказала Тайя. Женщина отметила, что после того как она покинула вагон и прошла шагов десять, позади нее раздался взрыв. Напомним, ранее в метро Петербурга прогремело два взрыва – по предварительным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

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