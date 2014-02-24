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Датский принц скончался на 83-м году жизни
14 марта 2017, вторник, 20:46 – ИА СОЧИ-24
В Дании умер принц Ричард Берлебургский, шурин королевы
Дании Маргрет. Ему было 82 года, передает "Газета.ру". "С великой скорбью я от имени Ее Королевского Высочества
принцессы Бенедикты должен объявить, что Его Высочество Принц Ричард
скончался", – сообщил пресс-секретарь принцессы.Принц Ричард Казимир Карл Август Константин цу
Сайн-Витгенштейн-Берлебург был женат на сестре королевы Дании принцессе
Бенедикте. Долгие годы он боролся с раком кожи, однако болезнь прогрессировала.
В 2003 году принцу диагностировали злокачественную опухоль в бедре.
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