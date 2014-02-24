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Датский школьник нашел самолет с останками пилота

9 марта 2017, четверг, 09:14 – ИА СОЧИ-24

Датский школьник нашел самолет с останками пилота
Датский школьник нашел самолет с останками пилота
Школьник Даниэль Кристиансен вместе с отцом Клаусом нашел в земле обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны. Внутри кабины находились останки пилота.
Датчане обнаружили истребитель в поле на своей ферме с помощью металлоискателя, сообщает CNN. "Мы искали старые тарелки или что-нибудь в этом роде, чтобы Даниэль мог показать их в школе", – рассказал отец мальчика.Одолжив у соседа экскаватор, Клаус выкопал в земле яму глубиной в семь-восемь метров. В ней жители фермы сначала увидели металлические обломки, а затем – кости и следы одежды. "Мы как будто заглянули в книгу из прошлого", – заявил Кристиансен.Примечательно, что дедушка Даниэля рассказывал ему, что во время Второй мировой войны на территории фермы рухнул истребитель. Но он также говорил, что немецкие оккупанты забрали обломки самолета. "Я думал, что это всего лишь хорошая история", – отметил Клаус.Между тем директор регионального исторического музея рассказал, что ученые нашли документы погибшего, вскоре они смогут установить его личность. Они предполагают, что пилот летел на немецком истребителе Messerschmitt 1944 года с тренировочной базы в Ольборге, соседствующем с фермой городе. Среди его личных вещей поисковики нашли несколько монет, шапку и три неиспользованных презерватива. Ранее в январе в болоте у деревни Новое Веретье в Шимкинском районе Новгородской области обнаружили место падения штурмовика Ил-2. Предполагается, что основная часть фюзеляжа была сдана на металлолом, однако поисковикам удалось обнаружить
бронелист самолета, а также фрагменты черепа пилота и его личные вещи.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Датский школьник нашел самолет с останками пилота

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Пенсии в России в ближайшие 20 лет могут заменить адресными выплатами для неимущих. Эксперты считают, что люди предпочтут иметь собственные сбережения на старость, а не полагаться на государственные программы...»

сегодня, 08:15
На западе МКАД в аварии с уборочной машиной погибли двое

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вчера, 22:45
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